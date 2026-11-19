Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξασφάλισε θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 που θα γίνει την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ

Σημαντική άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA σημείωσε η Εθνική Ελλάδας, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στο Nations League. Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται πλέον στην 40ή θέση του κόσμου, κερδίζοντας μία θέση σε σχέση με την προηγούμενη κατάταξη και έξι συνολικά από τον Ιανουάριο του 2026.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συγκεντρώνει πλέον 1.502,14 βαθμούς, αφήνοντας πίσω της την 41η θέση, στην οποία βρισκόταν πριν από τις τελευταίες αναμετρήσεις της στο Nations League. Καθοριστική για την άνοδο ήταν και η νίκη με 1-0 απέναντι στη Σερβία στον Βόλο, με την Εθνική να ολοκληρώνει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2026 με θετικό πρόσημο.

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Η βελτίωση της θέσης της έχει, μάλιστα, και πρακτική σημασία ενόψει της επόμενης μεγάλης πρόκλησης. Η πορεία της στο Nations League εξασφάλισε στην Ελλάδα θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ, με την «γαλανόλευκη» να τοποθετείται επικεφαλής ομίλου.

Έξι θέσεις ψηλότερα σε σχέση με τον Ιανουάριο

Η άνοδος της Ελλάδας γίνεται ακόμη πιο εμφανής μέσα από τη σύγκριση με την αρχή της χρονιάς. Τον Ιανουάριο του 2026, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρισκόταν στην 46η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Μέσα στους επόμενους μήνες κέρδισε έξι θέσεις, φτάνοντας πλέον στο Νο 40 με 1.502,14 βαθμούς.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την πρόοδο της Εθνικής στη διάρκεια της χρονιάς και τη δυνατότητά της να διεκδικήσει καλύτερη θέση στις διεθνείς διοργανώσεις. Παράλληλα, η παρουσία στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες ενόψει της κλήρωσης για τα προκριματικά του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η πρώτη 50άδα της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA

Στην κορυφή του FIFA Ranking βρίσκεται η Ισπανία, με την Αργεντινή και τη Γαλλία να ακολουθούν. Η Αγγλία συμπληρώνει την πρώτη τετράδα, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 40ή θέση, ανάμεσα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουαλία.

Αναλυτικά οι πρώτες 50 θέσεις:

Ισπανία – 2.004,48 βαθμοί Αργεντινή – 1.966,13 βαθμοί Γαλλία – 1.950,82 βαθμοί Αγγλία – 1.938,90 βαθμοί Μαρόκο – 1.809,37 βαθμοί Πορτογαλία – 1.801,28 βαθμοί Βραζιλία – 1.800,91 βαθμοί Βέλγιο – 1.790,37 βαθμοί Ολλανδία – 1.774,06 βαθμοί Κολομβία – 1.735,90 βαθμοί Γερμανία – 1.730,22 βαθμοί Ελβετία – 1.726,15 βαθμοί Μεξικό – 1.723,64 βαθμοί Ιταλία – 1.717,20 βαθμοί Κροατία – 1.714,22 βαθμοί ΗΠΑ – 1.713,56 βαθμοί Ιαπωνία – 1.684,61 βαθμοί Σενεγάλη – 1.655,34 βαθμοί Νορβηγία – 1.650,89 βαθμοί Ουρουγουάη – 1.644,48 βαθμοί Δανία – 1.622,41 βαθμοί Αυστρία – 1.602,21 βαθμοί Ιράν – 1.597,59 βαθμοί Ισημερινός – 1.593,34 βαθμοί Καναδάς – 1.586,12 βαθμοί Αίγυπτος – 1.580,49 βαθμοί Αυστραλία – 1.576,90 βαθμοί Ακτή Ελεφαντοστού – 1.565,93 βαθμοί Νιγηρία – 1.564,18 βαθμοί Νότια Κορέα – 1.560,02 βαθμοί Παραγουάη – 1.559,89 βαθμοί Αλγερία – 1.557,94 βαθμοί Τουρκία – 1.556,22 βαθμοί Σουηδία – 1.549,05 βαθμοί Ρωσία – 1.545,59 βαθμοί Ουκρανία – 1.530,59 βαθμοί Ουγγαρία – 1.514,70 βαθμοί Πολωνία – 1.506,49 βαθμοί Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – 1.503,08 βαθμοί Ελλάδα – 1.502,14 βαθμοί Ουαλία – 1.500,99 βαθμοί Καμερούν – 1.495,84 βαθμοί Μάλι – 1.485,35 βαθμοί Σκωτία – 1.484,84 βαθμοί Παναμάς – 1.481,68 βαθμοί Σερβία – 1.470,66 βαθμοί Σλοβακία – 1.469,00 βαθμοί Νότια Αφρική – 1.468,62 βαθμοί Σλοβενία – 1.462,01 βαθμοί Βενεζουέλα – 1.461,58 βαθμοί