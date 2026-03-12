Ο Δημήτρης Μάντζος μίλησε στο Buongiorno και αναφέρθηκε στο λογοπαίγνιο που χρησιμοποίησε στη Βουλή, εμπνευσμένο από στίχους του Ακύλα και το τραγούδι “Ferto”, εξηγώντας πώς προέκυψε η ιδέα.

«Όλα ξεκινούν από τον γιο μου γιατί είναι 12 ετών. Ο γιος μου είναι φανατικός θαυμαστής του Ακύλα και του τραγουδιού, οπότε το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Έχω καταλάβει και τους στίχους και ξέρω πόσο έξυπνοι, έξυπνο τραγούδι είναι και πόσο σατιρίζει την απληστία. Και αν μια υπόθεση έτσι δημόσια εικονοποιεί αυτή την κοινωνική παθογένεια της απληστίας, με πολιτικές προεκτάσεις είναι προφανώς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο κ. Μάντζος σημείωσε ότι στην εξεταστική επιτροπή ακούστηκαν πολλά απίστευτα στοιχεία, όπως «λαχεία» και περιπτώσεις ανθρώπων που «κέρδισαν και έξι και 7 φορές το τζόκερ και δε θυμούνται πόσα χρήματα έχουν πάρει». Όπως είπε, όταν νέοι άνθρωποι ζουν με χαμηλούς μισθούς ή αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό, τέτοια φαινόμενα εντείνουν το αίσθημα αδικίας και απουσίας δικαιοσύνης.

«Νομίζω ότι έγινε πολύ αβίαστα μέσα στο κεφάλι μου αυτή η σύνδεση και γι’ αυτό το είπα χθες στη Βουλή. Είχε περισσότερο κόσμο στη Βουλή από ό,τι συνήθως πρέπει να πω και νομίζω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι το κατάλαβαν», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ακόμη πως «χρειαζόμαστε και αυτές τις πινελιές στη δημόσια ζωή, χωρίς να γίνεται μίμηση της κοινωνικής ζωής».

Ακόμα τόνισε ότι «δε μου αρέσει να κυνηγάει κανείς το virality απλώς με ατάκες. Αλλά είναι πολύ σημαντικό πολλές φορές να συνδέεται η πολιτική ζωή με την κοινωνική ζωή, να υπάρχει γείωση, γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια φούσκα γύρω από τη Βουλή και ό,τι συμβαίνει εκεί δεν αφορά σε κανέναν.

Και επίσης ότι συμβαίνει στην κοινωνία δεν αφορά στη Βουλή και αυτό είναι το χειρότερο. Χρειάζεται που και που μια ευθυγράμμιση ακόμα και σε αυτό το επίπεδο της ποπ κουλτούρας και νομίζω ότι είναι σημαντικό να γίνεται και αν μη τι άλλο από το να τσακωνόμαστε και να ακούμε συνέχεια αντεγκλήσεις, χρειάζονται και κάποιες πιο ανάλαφρες πινελιές».

Σημειώνεται ότι ο κ. Μάντζος ανέφερε τα εξής: «Και τι δεν ακούσαμε; Για Joker και λαχεία, για ακριβά αυτοκίνητα. Σπίτια, αμάξια και εξοχικά. Real estate, φέρ’ το! Αν δεν το ‘χω, φέρ’ το! Όλα εύκολα. Όλα εφικτά. Όλα πιστευτά, στον “μαγικό κόσμο” του ΟΠΕΚΕΠΕ».