Ο Ακύλας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό που τον στήριξε και συνέβαλε με την ψήφο του στην πρόκρισή του στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026. Ο τραγουδιστής ευχαρίστησε όλους όσοι τον υποστήριξαν, τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής του στη διοργάνωση.

Ο καλλιτέχνης διαγωνίστηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στον Α’ Ημιτελικό με το τραγούδι «Ferto» και κατάφερε να προκριθεί ανάμεσα στους επτά συμμετέχοντες που εξασφάλισαν θέση στον τελικό της Κυριακής. Η εμφάνισή του ξεχώρισε τόσο για την ερμηνεία όσο και για τη σκηνική του παρουσία.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης, ο Akylas μίλησε για τα συναισθήματά του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αλλά και για την αγάπη που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευγνώμων, που με στήριξε και με ψήφισε τόσος κόσμος. Γενικά αυτό που γίνεται τον τελευταίο μήνα, είναι σαν να έχει βγει από όνειρο, σαν ψέμα. Έχω δεχτεί τόση αγάπη και είμαι τόσο χαρούμενος και ευγνώμων γι΄ αυτό. Σήμερα ήταν και τα γενέθλιά μου, οπότε τι να πω, διπλή χαρά», δήλωσε ο τραγουδιστής.