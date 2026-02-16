«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έζησα πραγματικά αυτή τη στιγμή, ότι όλα όσα συνέβησαν συνέβησαν στα αλήθεια, ότι είναι αληθινό και όχι απλώς ένα όνειρο. Συνεχίζω να τσιμπάω τον εαυτό μου. Είμαι τόσο χαρούμενο, τόσο περήφανος. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους με στήριξαν και στάθηκαν δίπλα μου», έγραψε ο Ακύλας, ο νικητής του εθνικού τελικού μετά την ανάδειξη του τραγουδιού «Ferto» ως την επίσημη συμμετοχή μας στη Eurovision.

«Να είσαι πάντα περήφανος για αυτό που είσαι, γιατί έτσι γεννήθηκες. Αγάπησε τον εαυτό σου. Αγκάλιασε τον εαυτό σου ακόμα περισσότερο. Ποτέ μην σταματάς να κυνηγάς τα όνειρά σου. Μην αφήσεις κανέναν να σου πάρει τη λάμψη. Τα πάντα είναι δυνατά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μετά από έναν συναρπαστικό ελληνικό τελικό, ο Akylas (Ακύλας Μυτιληναίος) αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής και θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Το τραγούδι «Ferto», σε μουσική των Akylas, Papatanice και ΤΕΟ.x3 και στίχους των Ορφέα Νόνη και Akylas, κέρδισε την εμπιστοσύνη του κοινού και των κριτικών επιτροπών και εξασφάλισε το «εισιτήριο» για την κορυφαία μουσική διοργάνωση της Ευρώπης.

Η βραδιά ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Η Κλαυδία, μαζί με τους τρεις οικοδεσπότες -τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά- ανέβηκαν στη σκηνή χαρίζοντας μία μοναδική αναδρομή από εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές.

Eρμηνεύτηκαν αγαπημένα τραγούδια όπως το «Δικό Σου Αστέρι» της Μαριάννας Ευστρατίου, η «’Ανοιξη» της Σοφίας Βόσσου, και το «Die For You» των Antique.

Στη συνέχεια, οι 14 φετινοί διαγωνιζόμενοι «εισέβαλαν» στη σκηνή τραγουδώντας το θρυλικό «Μάθημα Σολφέζ» και το «My Secret Combination» και χορεύοντας στους ρυθμούς ελληνικών τραγουδιών που έχουν γράψει ιστορία στον θεσμό.

Σε μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του τελικού ήταν όταν οι παρουσιαστές υπενθύμισαν στο κοινό πως φέτος συμπληρώνονται ακριβώς 20 χρόνια από τότε που η Ελλάδα φιλοξένησε τον διαγωνισμό στην Αθήνα.

Η αναφορά στη νίκη της Έλενας Παπαρίζου συνοδεύτηκε από ένα συγκινητικό βίντεο-αφιέρωμα στο «My Number One» και στις μαγικές στιγμές που ακολούθησαν το 2005 και το 2006.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία της βραδιάς υπέγραψε ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή καταχειροκροτούμενος.