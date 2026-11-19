Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι, με βάση το Σύνταγμα, η ελληνική Δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια για τα ζητήματα αυτά

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τόνισε ότι το θέμα των υποκλοπών εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος δεν βλέπει με ποιον τρόπο εμπλέκεται η κυβέρνηση.

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο MEGA NEWS 104.6 και στην εκπομπή «Διπλός Μπελάς» ο κ. Φλωρίδης απάντησε σε ερώτηση για το αν η κυβέρνηση, με τον «μεγάλο αέρα» που της δίνουν οι δημοσκοπήσεις και το διπλό σκορ, έχει θάψει θέματα όπως οι υποκλοπές, την ώρα που στελέχη της προσπαθούν, όπως ειπώθηκε στην εκπομπή, να ξαναγράψουν την ιστορία, μεταξύ άλλων για το Πολυτεχνείο.

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Ηχητικό απόσπασμα από τη συνέντευξη στο Mega News

«Το θέμα των υποκλοπών είναι, όπως καλά γνωρίζουμε, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης», σημείωσε ο υπουργός, εξηγώντας ότι υπάρχει μια δίκη σε εξέλιξη, η οποία αναμένεται να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό τον ερχόμενο μήνα και μια νέα απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Με την απόφαση αυτή δεν ανοίγει εκ νέου ο φάκελος για περαιτέρω διερεύνηση, διότι, σύμφωνα με όσα έχουν γραφτεί, δεν προσκομίστηκαν νέα στοιχεία σε σχέση με όσα είχαν κριθεί στο παρελθόν.

«Εγώ, ως υπουργός Δικαιοσύνης, που εκπροσωπώ την κυβέρνηση στα θέματα του τομέα, πού εμπλέκομαι σε όλα αυτά;», διερωτήθηκε ο κ. Φλωρίδης, προσθέτοντας ότι «από τη μία πλευρά υπάρχει ένα δικαστήριο που πρόκειται να συνεδριάσει και από την άλλη ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος έκρινε με νομική απόφαση ότι δεν υπάρχει λόγος να επανέλθει στο προσκήνιο μια υπόθεση που είχε αρχειοθετηθεί».

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Στο σημείο αυτό ο δημοσιογράφος επέμεινε ότι η κυβέρνηση εμπλέκεται πολιτικά, επειδή δεν θέλει να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών, και ανέφερε ότι ο δικηγόρος της υπόθεσης είχε δηλώσει την προηγούμενη ημέρα, στο Μega News 104,6, ότι υπάρχουν νέα στοιχεία τα οποία κανείς δεν θέλει να δει, ούτε οι δικαστές ούτε άλλοι.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι, με βάση το Σύνταγμα, η ελληνική Δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια για τα ζητήματα αυτά και ότι ασχολείται με αυτά. «Η Ελλάδα είναι μια συνταγματική πολιτεία, που ανήκει στη Δύση και έχει ανοιχτή κοινοβουλευτική δημοκρατία», τόνισε.

Υπενθύμισε ότι είχε προηγηθεί έρευνα του αρμόδιου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία κατέληξε σε συμπεράσματα: ένα τμήμα της υπόθεσης αρχειοθετήθηκε λόγω έλλειψης στοιχείων και ένα άλλο παραπέμφθηκε στο δικαστήριο. Η δίκη, όπως σημείωσε, έγινε επειδή ο αρμόδιος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου την έστειλε προς εκδίκαση. Οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση, όπως δικαιούνται όλοι οι πολίτες, και αυτή θα εκδικαστεί τον επόμενο μήνα.

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Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε στη συνέχεια ότι εμφανίστηκε κάποιος ο οποίος ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ανοίξει εκ νέου την υπόθεση που είχε αρχειοθετηθεί, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει νέα στοιχεία. Ο εισαγγελέας, με την απόφασή του, έκρινε ότι δεν προσκομίστηκε κανένα νέο στοιχείο.

«Θα περίμενα οι αιτιάσεις να διατυπωθούν επί της νομικής αιτιολογίας της απόφασης και να υποστηριχθεί ότι τα όσα αναφέρει δεν είναι σωστά. Αυτό όμως είναι μια συζήτηση που ανήκει στο νομικό πεδίο», είπε ο υπουργός, και κατέληξε με το ερώτημα: «Η κυβέρνηση τι δουλειά έχει με αυτά;».