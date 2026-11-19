Εκτός ΠΑΣΟΚκαι εκτός Βουλής ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά πως θέτει τον εαυτό του ο Απόστολος Πάνας, με αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Οι επιλογές και οι πολιτικοί χειρισμοί της σημερινής ηγεσίας, κατά την άποψή μου, δεν συμβάλλουν στην αναγκαία διεύρυνση και ενότητα», επεσήμανε.

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«Περιορίζουν τη δυνατότητα σύγκλησης και οδηγούν σε μια λογική αντιπαράθεση με δυνάμεις τις οποίες θα έπρεπε να επιδιώκεται διάλογος. Γιατί ο πολιτικός και ο ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η ΝΔ και τα πραγματικά αδιέξοδα στην κοινωνία», ανέφερε, με μια κίνηση που ενώ την υποψιάζονταν στο ΠΑΣΟΚ, δεν την περίμεναν.

«Και εδώ βρίσκεται για εμάς το μεγάλο ερώτημα. Με ποιους προχωράμε και ποιους αφήνουμε πίσω. Η μεγάλη μάχη στον προοδευτικό χώρο δεν μπορεί να είναι η αποδοχή της δεύτερης θέσης. Δεν μπορεί να συμβιβαζόμαστε με τη λογική του ασφαλούς συμπληρώματος ή της στατιστικής μισής μιάμισης μονάδας. Γιατί όταν εξαντλούνται οι δυνατότητες της πολιτικής αλλαγής, ανοίγει ο δρόμος για κυβερνητικές συνεργασίες που μπορεί να μην αποτελούν συνειδητή στρατηγική επιλογή αλλά να προκύπτουν ως ανάγκη, ως διέξοδο από ένα πολιτικό αδιέξοδο. Και τότε ο κίνδυνος μιας τρίτης κυβερνητικής νεοδημοκρατικής θητείας είναι μπροστά μας», ανέφερε κατά την ομιλία του στην Βουλή ο μέχρι πρότινος βουλευτής Χαλκιδικής -ο οποίος φημολογείται εδώ και καιρό πως φλερτάρει με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και πως είχε δυσαρεστηθεί με την πρόθεση της Χαριλάου Τρικούπη να ενσωματώσει στο ψηφοδέλτιο Χαλκιδικής τον Χρήστο Πάχτα.

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«Η διαφωνία μου δεν είναι προσωπική. Όταν βλέπεις ότι ο χώρος που υπηρέτησες χάνει τη δυνατότητα να εκφράσει τη κοινωνική ανάγκη για αλλαγή τότε τουλάχιστον για μένα η σιωπή γίνεται συνενοχή. Αυτές οι αγωνίες συνδέονται άμεσα και με τους ανθρώπους της Χαλκιδικής που με τίμησαν με την ψήφο τους», σχολίασε πάντως από το βήμα της Βουλής. «Η φωνή μου δεν θα σιγήσει για τα προβλήματά τους. Θα συνεχίζω να βρίσκομαι δίπλα τους και να αγωνίζομαι», σημείωσε.

«Το πολιτικό ήθος δεν φαίνεται από το πόσο σφιχτά κρατάς μία καρέκλα, αλλά από το πόσο καθαρά την παραδίδεις όταν οι αρχές σας συγκρούονται με τα πολιτικά αδιέξοδα. Η έδρα δεν είναι προσωπικό κτήμα, ούτε ένας απλός αριθμός για την αύξηση των κοινοβουλευτικών ομάδων», τόνισε, με σαφείς αιχμές κατά της Χαριλάου Τρικούπη.

«Θα μπορούσα να επιλέξω τη σιωπή και να παραμείνω στην ασφάλεια της κοινοβουλευτικής μου θέσης. Όμως στην πολιτική μπήκα για να είμαι χρήσιμος και όχι θεατής. Ξέρω ότι κάποιους θα τους στεναχωρήσω. Ειδικότερα φίλους μου στη Χαλκιδική. Θέλω να τους πω ότι αυτό ήταν το τελευταίο που θα ήθελα να κάνω στη διαδρομή μου μέσα στην παράταξη. Δεν επιλέγω τον εύκολο δρόμο. Ξέρω καλά τι μου γίνεται. Κρατώ μέσα μου όσα με πλήγωσαν (…) Η αποχώρησή μου από τη Βουλή δεν σημαίνει αποχώρηση από την ενεργό πολιτική», επεσήμανε, δίνοντας ένα σήμα και για την επόμενη μέρα.