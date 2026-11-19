Με προσιτές επιλογές για κάθε ανάγκη μετακίνησης και δώρο οικιακό φορτιστή έως τις 27 Νοεμβρίου, η Citroën δίνει ένα επιπλέον κίνητρο για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Με προσιτές επιλογές για κάθε ανάγκη μετακίνησης και δώρο οικιακό φορτιστή έως τις 27 Νοεμβρίου, η Citroën δίνει ένα επιπλέον κίνητρο για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μπορεί να μοιάζει ελκυστική, αλλά για όποιον σκέφτεται να αλλάξει αυτοκίνητο, συνοδεύεται από ορισμένα πολύ πρακτικά ερωτήματα. Πόσο θα κοστίσει η αγορά; Θα καλύπτει η αυτονομία τις καθημερινές του διαδρομές; Και, κυρίως, πόσο εύκολη θα είναι η φόρτιση στο σπίτι;

Άλλωστε, για να γίνει η ηλεκτροκίνηση πραγματικά προσιτή σε περισσότερους οδηγούς, δεν αρκεί να προσφέρει χαμηλότερο κόστος χρήσης. Χρειάζεται και η απόκτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου να είναι οικονομικά εφικτή. Σε αυτή ακριβώς την ανάγκη απαντά η Citroën, η οποία έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων, συνδυάζοντας προσιτές τιμές, άνεση και πρακτικότητα για διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης.

Φέτος, μάλιστα, με την ενέργεια Citroën Red Friday η γαλλική μάρκα κάνει ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Έως τις 27 Νοεμβρίου, κάθε παραγγελία αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου συνοδεύεται από δώρο έναν οικιακό φορτιστή Wallbox 22 kW, προσφέροντας ένα επιπλέον κίνητρο σε όσους σκέφτονται να στραφούν σε πιο βιώσιμες επιλογές μετακίνησης.

Μια ηλεκτρική γκάμα που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες

Πέρα από το κόστος απόκτησης, όμως, κάθε οδηγός έχει διαφορετικές απαιτήσεις από το αυτοκίνητό του. Άλλος αναζητά ευελιξία για τις καθημερινές διαδρομές στην πόλη, άλλος χρειάζεται περισσότερους χώρους για την οικογένεια, ενώ για κάποιους προτεραιότητα είναι η αυτονομία στα μεγάλα ταξίδια. Με μια ευρεία γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων, η Citroën προσφέρει επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης.

Για όσους κινούνται στην πόλη, το Citroën ë-C3 συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις, υπερυψωμένη θέση οδήγησης και πρακτικότητα. Διατίθεται σε δύο ηλεκτρικές εκδόσεις, την Urban Range με αυτονομία έως 212 χλμ. και την Comfort Range με αυτονομία έως 322 χλμ. Μάλιστα, η τιμή του ë-C3 Urban Range ξεκινά από 17.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Για όσους χρειάζονται περισσότερους χώρους, το Citroën ë-C3 Aircross αποτελεί μια οικογενειακή πρόταση SUV, με άνετη καμπίνα και αυτονομία έως 300 χλμ. στην έκδοση Comfort Range και έως 400 χλμ. στην Extended Range.

Για τις πιο σύντομες αστικές διαδρομές, υπάρχει και το Citroën Ami, μια διαφορετική πρόταση μετακίνησης, με αυτονομία 75 χλμ. και δυνατότητα οδήγησης από την ηλικία των 16 ετών με την κατάλληλη άδεια. Παράλληλα, η γκάμα της Citroën περιλαμβάνει ηλεκτρικές λύσεις και για τους επαγγελματίες, όπως τα ë-C3 Van, ë-Berlingo Van, ë-Jumpy και ë-Jumper, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες μεταφοράς και καθημερινής εργασίας.

Copyright Marc and David @ Continental Productions

Περισσότερη αυτονομία για μεγαλύτερες διαδρομές

Για όσους αναζητούν μεγαλύτερη αυτονομία, τα Citroën ë-C4 και ë-C4 X συνδυάζουν την άνεση με τη δυναμική σχεδίαση και την ευρυχωρία. Το ë-C4 προσφέρει έως 354 ή 416 χλμ., ανάλογα με την έκδοση, ενώ το ë-C4 X φτάνει έως τα 360 ή 427 χλμ., αποτελώντας δύο επιλογές για τις καθημερινές μετακινήσεις αλλά και τις αποδράσεις εκτός πόλης.

Στην κορυφή της ηλεκτρικής γκάμας βρίσκεται το νέο Citroën ë-C5 Aircross, ένα ευρύχωρο SUV που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση των επιβατών και στις δυνατότητες για μεγαλύτερα ταξίδια. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, Comfort Range με αυτονομία έως 520 χλμ. και Long Range με αυτονομία έως 680 χλμ.

Οι αυτονομίες των ηλεκτρικών επιβατικών μοντέλων αναφέρονται στον συνδυασμένο κύκλο WLTP, ενώ του Ami στον κύκλο WMTC. Οι πραγματικές τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Πιο εύκολη φόρτιση στο σπίτι, μεγαλύτερη σιγουριά

Η επιλογή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, βέβαια, δεν σταματά στην αγορά του. Εξίσου σημαντικά είναι το κόστος και η ευκολία της καθημερινής χρήσης. Η δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι μπορεί να περιορίσει σημαντικά τα έξοδα μετακίνησης σε σχέση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο, ενώ οι λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης αποτελούν ένα επιπλέον οικονομικό πλεονέκτημα σε βάθος χρόνου.

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και το πρόγραμμα Citroën ë-CARE, που διευκολύνει την καθημερινότητα των οδηγών. Χωρίς επιπλέον χρέωση, παρέχονται καλώδιο φόρτισης για ενισχυμένη οικιακή πρίζα Green’Up (14A) και καλώδιο Mode 3 για φόρτιση σε Wallbox και δημόσιους σταθμούς. Παράλληλα, προσφέρονται δωρεάν αυτοψία του χώρου και οργανωμένη υποστήριξη για την εγκατάσταση οικιακού φορτιστή.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι εγγυήσεις, με 8 χρόνια ή 160.000 χλμ. κάλυψης για την μπαταρία υψηλής τάσης και 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης για το υπόλοιπο όχημα.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται ευκολότερη όταν το κόστος αγοράς, η αυτονομία και η φόρτιση παύουν να αποτελούν εμπόδια. Με τη Citroën Red Friday, η γαλλική μάρκα προσφέρει ένα επιπλέον κίνητρο σε όσους σκέφτονται το επόμενο βήμα. Η εμπορική ενέργεια, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, καθώς ολόκληρη η γκάμα της Citroën διατίθεται σε προνομιακές τιμές, με μέγιστο όφελος έως 4.800 ευρώ σε υβριδική έκδοση του C5 Aircross.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Επίσημο Δίκτυο Διανομέων Citroën έως τις 27 Νοεμβρίου, για να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες προσφορές.