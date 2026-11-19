Η διαιτητής Ντάνικα Μπαρούντι χρέωσε με τεχνική ποινή τον Ντόντσιτς στις αρχές της τρίτης περιόδου, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρεις πότε να σταματήσεις»

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Γιούτα Τζαζ, με πρωταγωνιστές τον Λούκα Ντόντσιτς και τον διαιτητή Τρε Μάντοξ. Ο ρέφερι αντέδρασε έντονα σε κάτι που φέρεται να του είπε ο Σλοβένος σταρ, πλησιάζοντάς τον με εμφανώς επιθετική διάθεση, σε ένα σκηνικό που προκάλεσε έκπληξη.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μάντοξ, ενώ κατευθυνόταν προς την αντίθετη πλευρά του γηπέδου, σταμάτησε απότομα και επέστρεψε προς τον Ντόντσιτς. Σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφόρησε, ο διαιτητής ακούστηκε να φωνάζει «Τι είπες;», χωρίς να είναι ξεκάθαρο τι είχε προηγηθεί ή ποια ήταν ακριβώς η ατάκα του παίκτη των Λέικερς.

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Η αντίδραση του Ντόντσιτς και η παρέμβαση της Μπαρούντι

Ο Ντόντσιτς έδειξε αιφνιδιασμένος από την ένταση της αντίδρασης του Μάντοξ, με το περιστατικό να φαίνεται πως τον εκνεύρισε. Η αλληλεπίδραση με τους διαιτητές συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς κάποια στιγμή ο Σλοβένος στράφηκε προς άλλον ρέφερι και του είπε: «Δεν έχει να κάνει με εσένα», θέλοντας προφανώς να ξεκαθαρίσει ότι η ενόχλησή του αφορούσε τον Μάντοξ.

Η ένταση δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την τρίτη διαιτητή της αναμέτρησης, Ντάνικα Μπαρούντι. Στις αρχές της τρίτης περιόδου, η Μπαρούντι χρέωσε με τεχνική ποινή τον Ντόντσιτς, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρεις πότε να σταματήσεις».

Το περιστατικό προσέθεσε ακόμη μία εστία έντασης σε μια αναμέτρηση που είχε ήδη αρκετή νευρικότητα, με τη συμπεριφορά του Ντόντσιτς απέναντι στους διαιτητές να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης.