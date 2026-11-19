Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού συγκέντρωσε 41 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης για τη 19η φορά στην καριέρα του, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στη διοργάνωση

Μία ακόμη σημαντική ατομική διάκριση πρόσθεσε στη συλλογή του ο Σάσα Βεζένκοφ, καθώς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού επιβραβεύτηκε για την εντυπωσιακή εμφάνιση που πραγματοποίησε απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στη νίκη με 97-95 στην Κύπρο.

Ο Βούλγαρος άσος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 37 πόντους, εννέα ριμπάουντ, μία ασίστ και ένα κλέψιμο. Η συνολική του παρουσία τού απέφερε 41 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), επίδοση που του χάρισε το βραβείο του MVP της αγωνιστικής.

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Η στατιστική του Βεζένκοφ απέναντι στη Μακάμπι

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός, τόσο κοντά όσο και μακριά από το καλάθι. Συγκεκριμένα, είχε 6/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα και 7/8 βολές, συνδυάζοντας υψηλή παραγωγικότητα με πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας.

Η εμφάνισή του αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση της αναμέτρησης, η οποία κρίθηκε στην παράταση, με τους Πειραιώτες να επικρατούν τελικά με 97-95.

Η 19η φορά που αναδεικνύεται MVP αγωνιστικής

Η συγκεκριμένη διάκριση έχει ξεχωριστή σημασία για τον Βεζένκοφ, καθώς είναι η 19η φορά στην καριέρα του που κατακτά το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη μιας αγωνιστικής στη EuroLeague.

Ο Βούλγαρος συνεχίζει έτσι να επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία του σε υψηλό επίπεδο και την καθοριστική συμβολή του στην αγωνιστική πορεία του Ολυμπιακού.