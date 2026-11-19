Ο αναβάτης μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του μετά το τροχαίο δυστύχημα

Ένας μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του το πρωί της Πέμπτης (19/11) σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στην περιοχή της Βουλιαγμένης.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 08:00, στο ρεύμα προς Σούνιο στα Α’ Λιμανάκια, όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

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Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον σοβαρά τραυματισμένο αναβάτη στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.