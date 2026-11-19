Η γυναίκα εμφανίστηκε αυτοβούλως σε αστυνομική υπηρεσία στο Ζεφύρι για να δηλώσει κλοπή του οχήματος, όμως οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της για την υπόθεση

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της κινηματογραφικής καταδίωξης στα Ιωάννινα, η οποία κατέληξε σε πυροβολισμούς μέσα στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ατόμων. Στο Ζεφύρι Αττικής συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του μαύρου SUV που ενεπλάκη στο επεισόδιο, την ώρα που ο οδηγός παραμένει άφαντος και αναζητείται.

Η γυναίκα εμφανίστηκε αυτοβούλως σε αστυνομική υπηρεσία αργά το βράδυ, με σκοπό να δηλώσει ότι το αυτοκίνητό της είχε κλαπεί. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή της στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό στα Ιωάννινα.

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Η συλληφθείσα αναμένεται να μεταχθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων, η οποία χειρίζεται την προανάκριση για την ταυτοποίηση των δραστών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι κατηγορίες που θα της απαγγελθούν, ούτε εάν προκύπτει άμεση συμμετοχή της στην καταδίωξη ή προσπάθεια συγκάλυψης.

Το χρονικό του πανικού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του μαύρου SUV αγνόησε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, πατώντας γκάζι και πυροδοτώντας καταδίωξη στους δρόμους των Ιωαννίνων.

Η πορεία του οχήματος κατέληξε στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου είχαν ήδη στηθεί ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις για να του κόψουν τον δρόμο. Παρά το γεγονός ότι η μπάρα στην είσοδο είχε κατέβει και στο σημείο βρισκόταν μοτοσικλέτα της Τροχαίας, ο οδηγός δεν ανέκοψε ταχύτητα: έσπασε την μπάρα και παρέσυρε τη μηχανή, σέρνοντάς την για αρκετά μέτρα.

Στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει το ανεξέλεγκτο όχημα, αστυνομικός της Τροχαίας πυροβόλησε, χωρίς όμως να καταφέρει να εμποδίσει τη διαφυγή του οδηγού. Την ίδια στιγμή, ένας εργαζόμενος του νοσοκομείου που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στον χώρο στάθμευσης έπεσε ενστικτωδώς στο έδαφος μόλις αντιλήφθηκε τον κίνδυνο, γλιτώνοντας από καθαρή τύχη. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν ελαφρά ο αστυνομικός και ο εργαζόμενος, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.