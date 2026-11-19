Σοκ προκαλεί η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, καθώς μια γυναίκα υπέστη βασανιστήρια εντός της οικίας της από τον σύζυγό της, ενώ στη βίαιη επίθεση και τον ξυλοδαρμό της φέρεται να συμμετείχε και ο γιος της.

Το βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το Live News, αποκαλύπτει την αγριότητα του περιστατικού, με τον άνδρα και τον γιο να χτυπούν και να κυνηγούν τη γυναίκα.

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Στο βίντεο διακρίνεται και το περιπολικό που είχε φτάσει αλλά και ένας αστυνομικός, ο οποίος δεν παρενέβη στο περιστατικό ενώ οι δύο άνδρες συνελήφθησαν μόνο με την παρέμβαση των ΟΠΚΕ.

Πάντως, μιλώντας στην εκπομπή Live News, η ίδια υποστήριξε πως το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Όπως ανέφερε, βιώνει τον φόβο από το 2013, όταν ο άνδρας της την είχε ξυλοκοπήσει με τέτοια σφοδρότητα, ώστε να έχει υποστεί αφαίρεση σπλήνας.

Το περιστατικό του Σεπτεμβρίου

Τον Σεπτέμβριο του 2026 σημειώθηκε ένα ακόμη περιστατικό ξυλοδαρμού με την 51χρονη να καταλήγει στο νοσοκομείο. Ο γιατρός που την είχε αναλάβει τότε μίλησε στο Live News.

«Η γυναίκα είχε έρθει για την αιμόπτυση στο νοσοκομείο και την εξέταζε άλλη συνάδελφος. Έκανε έναν υπέρηχο σπληνός που φάνηκε ότι δεν έχει σπλήνα, λογικά από προηγούμενο ξυλοδαρμό. Εγώ προσπαθούσα να διασωληνώσω ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και από τον κόσμο δεν μπορούσα να περάσω. Ζήτησα από όλους τους συνοδούς να βγουν έξω. Μόνο οι συνοδοί της γυναίκας δεν βγήκαν. Ήταν εφτά συγγενείς της μέσα στο ΤΕΠ. Πηγαίνω στον άντρα και του λέω: Σας παρακαλώ περάστε έξω, έχω ένα δύσκολο περιστατικό. Δεν έφευγαν. Το ζήτησα 3-4 φορές. Κύριε, του είπα, μη με αναγκάσετε σας παρακαλώ να πάρω την ασφάλεια. Εκεί με πλησίασε απειλητικά. Ο ένας γιος είπε: Μπαμπά, αυτός θέλει ξύλο. Κινήθηκαν όλοι πάρα πολύ επιθετικά εναντίον μου. Φοβήθηκα και πήρα την αστυνομία.

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»Στο μεταξύ η συνάδελφος έπαιρνε ιστορικό από τη γυναίκα και υποψιάστηκε ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής. Όταν έφυγαν οι δικοί της, μας μίλησε για όλα. Είπε ότι ήθελε να βάλει panic button, αλλά δεν της άφηναν καν να έχει κινητό μέσα στο σπίτι. Μιλάμε για μία πάρα πολύ φοβισμένη γυναίκα. Έτρεμε και κοίταζε αλλού. Μέχρι που της προτείναμε να γίνει εισαγωγή, ενώ δεν έχρηζε εισαγωγής για να την προστατεύσουμε. Δεν δέχτηκε. Ήταν πάρα πολύ φοβισμένη και αυτό που κάναμε ουσιαστικά είναι ότι είπαμε τους αστυνομικούς να κινήσουν τις διαδικασίες για το panic button».

Κοινό μυστικό στη γειτονιά η συστηματική κακοποίηση της 51χρονης

Την ίδια ώρα, γείτονες του ζευγαριού επιβεβαιώνουν, μιλώντας στο Live News, τον εφιάλτη που βίωνε επί χρόνια η γυναίκα.

«Πολλά χρόνια κάνει φασαρίες ο άντρας. Μια φορά είχε έρθει σπίτι μου μεθυσμένος και χτύπαγε την πόρτα με κλοτσιές και με μπουνιές. Του κάναμε παρατήρηση γιατί πέρναγε με χίλια με το αμάξι και του είπαμε έχουμε μικρά παιδιά, μην τρέχεις και έγινε φασαρία. Έπινε πολύ αυτός κι πάντα φοβόμασταν κι εμείς. Η κοπέλα δεν μας έχει πειράξει ποτέ. Στο δρόμο που συναντιόμασταν μας μίλαγε μόνο αν ήταν μόνη της. Τα παιδιά την αγαπούσαν τη μάνα τους. Σήμερα το πρωί ήρθε αστυνομία κατά τις 9, αυτός πρέπει να είχε πληροφορία και έφυγε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει νόμος να την προστατέψει την γυναίκα αυτή, είναι καλή γυναίκα παρά τα λάθη που έχει κάνει, είναι καλή. Πιστεύω ότι θα την βρει και θα της κάνει κακό», λέει γειτόνισσα.

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«Όλη γειτονιά ξέρει τι περνούσε η γυναίκα. Την χτυπούσε και μετά την βλέπαμε που είχε σπασμένο το χεράκι της. Εκείνο το βράδυ ακούσαμε να φωνάζουν βοήθεια και λέγαμε ποιος είναι; Την κλείδωνε μέσα στο σπίτι για να μην βγει έξω. Είναι δυνατόν να την αγαπάει; Αφού την σκοτώνει. Χρόνια, χρόνια αυτά…Δεν είναι ότι της έδωσε ένα χαστούκι να πεις ότι ήταν λάθος. Η Χριστίνα πάντα ήταν χτυπημένη. Έξω την βλέπαμε σπάνια και όταν την βλέπαμε στο μίνι μάρκετ που ψώνιζε, συχνά φόραγε μαύρα γυαλιά. Όταν βλέπαμε τα γυαλιά ξέραμε ότι είναι χτυπημένη», λέει ακόμα ένας γείτονας.

«Ζούσα σε φυλακή»

Η ίδια μιλώντας στο MEGA περιέγραψε την άγρια κακοποιήση που βιώνει στα χέρια του συζύγου της εδώ και 25 χρόνια.

«Ένιωθα να περνάω φυλακή μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Έφυγα 4-5 φορές, πήγα στην μαμά μου. Η μαμά μου, μου έλεγε να μην γυρίσω, εγώ γυρνούσα».

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Τα τραύματα που φέρει στο κορμί της μαρτυρούν το μαρτύριο που έχει βιώσει πίσω από την κλειστή πόρτα του σπιτιού της.

«Σφαλιάρες, κλωτσιές. Κάθε 3-4-5 ημέρες, κάτι θα τον ενοχλούσε, κάτι θα τον πείραζε, κάποιο φαγητό που θα αργούσα. Επειδή έκλαιγαν τα παιδιά. Για όλα έφταιγα εγώ και ξεσπούσε πάνω μου».

Στην κάμερα του Live News διηγείται την ιστορία της ζωής της. Ένα μαρτύριο που, όπως καταγγέλλει, υπέμενε σιωπηρά για 2 και πλέον δεκαετίες.

«Πίστευα κάθε φορά ότι θα αλλάξει, έλεγα είναι τα παιδιά στην μέση, πώς θα μεγαλώσουν».

«Κάθε φορά μου έλεγε ότι δεν θα το ξανακάνει»

Γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν στις αρχές του 2000. Εκείνη σπούδαζε τότε τουριστικές επιχειρήσεις και εκείνος όπως λέει από τότε ήταν άνεργος.

«Τον ερωτεύτηκα, αλλά η μαμά μου, μου έλεγε θα χτυπάς το κεφάλι σου».

Η μητέρα της που ζούσε μόνιμα στην Ιταλία με τον πατριό της τους βοηθούσε οικονομικά. Όμως, από πολύ νωρίς άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια κακοποίησης.

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«Σχεδόν μετά από ένα χρόνο άρχισε ζήλιες, μου έλεγε δεν θα βγεις από το σπίτι. Δεν θα φοράς παντελόνι, θα φοράς μόνο φούστα. Δεν θα έχεις κινητό, δεν θα έχεις φίλες. Δεν είπα όχι σε κάτι με την αγάπη που του είχα».

Το πρώτο χαστούκι δεν άργησε να έρθει για να ακολουθήσουν οι άγριοι ξυλοδαρμοί. «Το 2013 πήγα στο νοσοκομείο με ρήξη σπλήνας», λέει και συγκλονίζει.

Μέσα σε μια δεκαετία απέκτησε 7 παιδιά που γίνονταν μάρτυρες ακραίων καταστάσεων. Η ίδια παραδέχεται πως με όλη αυτή την κακοποίηση η καθημερινότητά τους είχε επηρεαστεί βαθιά.

Όπως καταγγέλλει της δημιουργούσε προβλήματα ακόμα και στο εργασιακό της περιβάλλον. Κάθε φορά που τολμούσε να πιάσει μια νέα δουλειά εκείνος γινόταν κτητικός και επιθετικός.

Τα παιδιά της 51χρονης παίρνουν το μέρος του πατέρα

Τα 3 από τα 7 παιδιά της οικογένειας που μίλησαν στην εκπομπή παίρνουν, όπως φαίνεται, το μέρος του πατέρα τους.

«Όλα ψέματα είναι αυτά που λέει. Εγώ θέλω να είναι έξω ο πατέρας μου γιατί είναι όλα ψέματα αυτά. Ο πατέρας μου είναι πολύ καλός σαν χαρακτήρας», λέει η κόρη τους.

Ο 17χρονος γιος της 51χρονης που ήταν παρών στο επεισόδιο, λέει πως ο ίδιος και ο πατέρας του βρίσκονταν αρχικά σε θέση άμυνας.

«Είχε πάει στο μπάνιο πρώτα. Είχε κόψει όλα τα χέρια της. Μετά βγήκε έξω πάλι στην κουζίνα, παίρνει ένα μαχαίρι τεράστιο. Πρώτα πήρε το ποτήρι και το πέταξε πάνω στον πατέρα μου. Μετά πήρε ένα μαχαίρι και κυνήγαγε τον πατέρα μου. Μετά εγώ και ο αδερφός μου την πιάσαμε. Προσπαθούσαμε να πάρουμε το μαχαίρι από αυτήν να μην κάνει κακό. Και οι αστυνομικοί τρέχαν από το μαχαίρι, γι’ αυτό κιόλας δεν τη βοήθησαν. Δύο μηνύσεις μου έκανε. Πέρασα αυτόφωρο κι εγώ».

Τι λέει στο Live News ο κατηγορούμενος

Σε αυτή τη στήριξη των παιδιών του, βασίζει πολλά όπως φαίνεται ο κατηγορούμενος πατέρας.

«Δεν είναι μητέρα για να κάνει μηνύσεις στα παιδιά της. Αν έχει πρόβλημα μαζί μου. Στα παιδιά σου δε σου φταίνε πουθενά. Αν είσαι μητέρα. Αν δεν είσαι μητέρα. Οπότε θα προσπαθείς να καταστρέψεις και τα παιδιά σου. Έτσι δεν είναι;», λέει ο κατηγορούμενος.

Για την ώρα πάντως παραμένει εξαφανισμένος από προσώπου γης. Τα παιδιά του λένε πως δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται και πως επικοινωνούν μαζί του τηλεφωνικά.