Η Εθνική Παίδων πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 αντιμετωπίζοντας την Αίγυπτο σε αναμέτρηση που μεταδίδεται μέσω Live Streaming από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Live Streaming: Αίγυπτος Κ17 – Ελλάδα Κ17. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming την αναμέτρηση της Ελλάδας κόντρα στην Αίγυπτο για την 1η αγωνιστική του Μουντιάλ Κ17.



Η Εθνική Παίδων κάνει πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 απέναντι στην Αίγυπτο. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την εξέλιξη της αναμέτρησης των δύο ομάδων.

Δείτε εδώ την αναμέτρηση.

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