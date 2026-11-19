Live Streaming: Αίγυπτος Κ17 – Ελλάδα Κ17
Η Εθνική Παίδων πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 αντιμετωπίζοντας την Αίγυπτο σε αναμέτρηση που μεταδίδεται μέσω Live Streaming από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Live Streaming: Αίγυπτος Κ17 – Ελλάδα Κ17. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming την αναμέτρηση της Ελλάδας κόντρα στην Αίγυπτο για την 1η αγωνιστική του Μουντιάλ Κ17.
Η Εθνική Παίδων κάνει πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 απέναντι στην Αίγυπτο. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την εξέλιξη της αναμέτρησης των δύο ομάδων.
Δείτε εδώ την αναμέτρηση.