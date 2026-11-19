Ο 40χρονος τεχνικός δήλωσε πως, όπως αποκάλυψε, οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ήταν «καθησυχαστικές» και πλέον αισθάνεται καλά μετά την περιπέτεια της υγείας του

Στην καθημερινότητα της Μπάγερν Μονάχου επέστρεψε ο Βενσάν Κομπανί, αφήνοντας πίσω την περιπέτεια υγείας που τον κράτησε μακριά από τις προπονητικές του υποχρεώσεις για περίπου έναν μήνα. Ο Βέλγος τεχνικός είχε διαγνωστεί με μηνιγγίτιδα, έπειτα από την κατάρρευσή του σε προπόνηση της ομάδας, και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Ο 40χρονος προπονητής έδωσε το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Κολωνία (20/11, 21:30), μιλώντας για όσα πέρασε, την κατάσταση της υγείας του και τη στήριξη που δέχθηκε από τους ανθρώπους της Μπάγερν.

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Όπως αποκάλυψε, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ήταν καθησυχαστικές και πλέον αισθάνεται καλά, ενώ ευχαρίστησε ιδιαίτερα το ιατρικό και το προπονητικό επιτελείο για τη βοήθειά τους κατά τη διάρκεια της απουσίας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βενσάν Κομπανί:

Για τις τελευταίες εβδομάδες:

«Ήμουν ευγνώμων για τη στήριξη που έλαβα. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Κοιτάζοντας πλέον πίσω σε όσα συνέβησαν, θεωρώ ότι όλα εξελίχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έλαβα άμεση υποστήριξη από τον σύλλογο και τους γιατρούς και τους είμαι βαθιά ευγνώμων».

Για τη διαδικασία των εξετάσεων και την επιστροφή του:

«Προσπαθείς γρήγορα να ξαναβρείς την ηρεμία σου και έπειτα περιμένεις τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Η διαδικασία ήταν θετική, καθώς όλες οι εξετάσεις ήταν καθησυχαστικές. Θέλω να τονίσω ότι βρίσκομαι σε πολύ καλή κατάσταση υγείας. Υποβλήθηκα σε πολλές εξετάσεις και όλες οι απαντήσεις ήταν καθαρές.

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Σε αυτή την περίοδο ηρεμίας προσπαθείς επίσης να μάθεις κάτι και να αποκομίσεις οφέλη από όσα συνέβησαν. Βρήκα ενδιαφέρον και το γεγονός ότι παρακολούθησα την ομάδα από μια διαφορετική οπτική γωνία, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο. Τώρα αισθάνομαι πολύ καλά και είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στην ομάδα».

Για όσα προηγήθηκαν της περιπέτειας της υγείας του:

«Όταν παίξαμε με την Άρσεναλ, ήμουν ειλικρινής σχετικά με όσα είχαν συμβεί. Ήμουν απλώς άρρωστος και ίσως δεν άκουσα όσο θα έπρεπε το σώμα μου. Όλα όσα ακολούθησαν ήταν αποτέλεσμα αυτού. Δεν θέλω να υποβαθμίσω τη σοβαρότητα όσων πέρασα, καθώς ήταν σίγουρα ένα σοκ. Ωστόσο, συνέβη επειδή συνέχισα να εργάζομαι, ενώ πραγματικά χρειαζόμουν ξεκούραση».

Για την τωρινή του κατάσταση:

«Τώρα αισθάνομαι καλά, αλλά έχω περάσει μια μακρά περίοδο θεραπείας και αποκατάστασης από τότε.

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Ελπίζω τα πράγματα να επιστρέψουν στην κανονικότητα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων για την αντίδραση του συλλόγου και όλων των μελών του ιατρικού επιτελείου, που ήταν δίπλα μου μέρα και νύχτα και κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για να με φροντίσουν».

Για τη στήριξη από τους συνεργάτες του και την αναμέτρηση με την Ατλέτικο Μαδρίτης:

«Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη του προπονητικού μου επιτελείου, τα οποία συνέχισαν να εργάζονται και φρόντισαν να αντλήσουμε δύναμη από αυτή τη στιγμή, στην οποία δείξαμε την ανθεκτικότητά μας. Απόλαυσα πραγματικά την αναμέτρηση με την Ατλέτικο Μαδρίτης και ήταν μία από τις καλύτερες στιγμές της προπονητικής μου καριέρας, παρόλο που δεν βρισκόμουν εκεί.

Θα κρατήσουμε αυτή την εμπειρία μαζί μας και θα μας δώσει δύναμη στο μέλλον. Πήγαμε εκεί χωρίς φόβο και η ομάδα που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο ήταν η πραγματική Μπάγερν Μονάχου. Και αύριο συνεχίζουμε τη δουλειά μας.

Θέλω να κοιτάζω μπροστά και φυσικά κατανοώ τις ερωτήσεις που μου γίνονται. Η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος αισθάνεται πάντα μεγάλη αγωνία όταν δεν έχει όλες τις πληροφορίες. Δεν έχουμε υποστεί ούτε μία ήττα και μόλις πέρασα τις μεγαλύτερες διακοπές της ζωής μου».