Δύο σκυλιά έκαναν την εμφάνισή τους στην προπόνηση της ομάδας, με τους ποδοσφαιριστές του Λεβαδειακού να προσπαθούν να τα απομακρύνουν από το γήπεδο

Οι ποδοσφαιριστές του Λεβαδειακού έπαιξαν με σκυλιά στην προπόνηση της ομάδας

Από viral αναρτήσεις στα Social Media μας έχει χορτάσει ο Λεβαδειακός. Στην προετοιμασία των Βοιωτών ενόψει της επιστροφής της ομάδας στις υποχρεώσεις της Super League, οι ποδοσφαιριστές είχαν μία ευχάριστη παρέα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αυτήν την φορά, δύο σκυλιά έκαναν την εμφάνισή τους στην προπόνηση της ομάδας και οι ποδοσφαιριστές του Λεβαδειακού έκαναν δυνατή «προθέρμανση», καθώς προσπαθούσαν να τα απομακρύνουν από το γήπεδο.

Δείτε παρακάτω το ευχάριστο στιγμιότυπο από το Instagram του Λεβαδειακού