Ο Ούρος Ράτσιτς μετέβη στο Βελιγράδι για να συμβουλευτεί ειδικό όσον αφορά την τενοντίτιδα στον αχίλλειο που τον αφήνει -εκτός απροόπτου- εκτός πλάνων για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης

Με απουσίες προχωράει η προετοιμασία του Άρη για την εκτός έδρας αναμέτρηση της επόμενης Δευτέρας (23/11) με τον Αστέρα Τρίπολης.

Για ακόμη μία μέρα οι Γιάννης Γιαννιώτας και Ούρος Ράτσιτς δεν προπονήθηκαν, με τον πρώτο να παραμένει κλινήρης και να μπαίνει πλέον στην λίστα των αμφίβολων για το επερχόμενο ματς.

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Όσον αφορά τον Ράτσιτς, τις τελευταίες ώρες μετέβη στο Βελιγράδι για να συμβουλευτεί ειδικό όσον αφορά την τενοντίτιδα στον αχίλλειο που τον αφήνει έξω -εκτός απροόπτου- από την αναμέτρηση στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Από εκεί και πέρα, η προπόνηση επικεντρώθηκε στο τακτικό κομμάτι με στόχο τη διατήρηση κατάλληλης απόστασης των γραμμών -τόσο σε φάση επίθεσης όσο και σε φάση άμυνας- για τη διασφάλιση συμπαγούς δομής και αγωνιστικής ισορροπίας.