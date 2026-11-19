Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός υπέστη κάταγμα κόπωσης και αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης έως το τέλος του 2026

Μία αλλαγή στην ευρωπαϊκή της λίστα πραγματοποίησε η ΑΕΚ, καθώς δήλωσε τον Ντέρεκ Κουτέσα στη θέση του τραυματία Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ. Ο Ελβετός εξτρέμ είναι πλέον διαθέσιμος για τις αναμετρήσεις της Ένωσης στο Champions League, όπως επιβεβαιώνεται και από τη σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της UEFA.

Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός υπέστη κάταγμα κόπωσης και αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης έως το τέλος του 2026. Με δεδομένο το διάστημα της απουσίας του, η ΑΕΚ αποφάσισε να αξιοποιήσει το δικαίωμα που διαθέτει για μία αντικατάσταση στην ευρωπαϊκή της λίστα, επιλέγοντας τον Κουτέσα ως τον ποδοσφαιριστή που θα καλύψει το κενό του.

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Έτσι, ο 28χρονος εξτρέμ θα έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει άμεσα την ομάδα του στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, καθώς μπορεί να αγωνιστεί και στην προσεχή αναμέτρηση απέναντι στην Κόμο, στην Ιταλία.