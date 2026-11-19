Ο Sting επιστρέφει στα ελληνικά μουσικά δρώμενα με το project Sting 3.0, τρία χρόνια μετά τις εμφανίσεις του στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Ο Βρετανός καλλιτέχνης θα εμφανιστεί στη σκηνή του Sani Festival 2027 το Σάββατο 24 Ιουλίου, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Η επετειακή διοργάνωση

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Sting έχει προσθέσει μια ακόμη συναυλία στις ευρωπαϊκές ημερομηνίες του STING 3.0 για το επόμενο καλοκαίρι, με μια εμφάνιση στο Sani Festival, στη Χαλκιδική, στις 24 Ιουλίου 2027».

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Έπειτα από μια σειρά sold-out συναυλιών σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αφρική, ο Sting συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία STING 3.0, η οποία παρουσιάζεται από την Cherrytree Music Company και τη Live Nation. Η περιοδεία θα σταθμεύσει στον Λόφο της Σάνης, στο πλαίσιο μιας επετειακής χρονιάς που θα φιλοξενήσει κορυφαία ονόματα. Μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη του, κιθαρίστα Dominic Miller, και τον ντράμερ Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), ο Sting επαναπροσεγγίζει το έργο του μέσα από λιτές ενορχηστρώσεις για τρίο, αναδεικνύοντας τη φωνή και τη μουσική του ταυτότητα.

Πρωτοποριακός δημιουργός, ο Sting συνεχίζει να διευρύνει τους ορίζοντές του. Υπό τη διαχείριση του Martin Kierszenbaum, το καινοτόμο πνεύμα του παραμένει στον πυρήνα του STING 3.0, το οποίο ενέπνευσε το single «I Wrote Your Name (Upon My Heart)». Τη μίξη επιμελήθηκε ο Robert “Hitmixer” Orton, ενώ κυκλοφόρησε από τις Cherrytree Music Company / Interscope Records. Παράλληλα, το live άλμπουμ STING 3.0 LIVE είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή, CD και βινύλιο. Περιλαμβάνει επιλογή από το έργο του, καθώς και την πρώτη ζωντανή κυκλοφορία του «Be Still My Beating Heart». Η ψηφιακή έκδοση περιέχει επίσης μια ζωντανή εκτέλεση του «Fragile» από τη σειρά «Adolescence» του Netflix.

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Η παρουσία του Sting αποτελεί ξεχωριστή στιγμή για το Sani Festival, το οποίο από το 1992 έχει υποδεχθεί περισσότερους από 1.800 καλλιτέχνες. Το φεστιβάλ γιορτάζει την επέτειό του έχοντας κατακτήσει ένα ορόσημο, καθώς το 2026 έγινε το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα με πιστοποίηση ISO 20121 για τη βιώσιμη διαχείριση εκδηλώσεων.

Το καλλιτεχνικό σχήμα

Στις 24 Ιουλίου 2027, ο ήχος του STING 3.0 θα συναντήσει την ατμόσφαιρα του Λόφου. Μαζί με τον Sting θα βρίσκονται ο Dominic Miller και ο Chris Maas. Το τριμελές σχήμα επανεκτελεί επιτυχίες όπως τα “Every Breath You Take”, “Roxanne”, “Englishman in New York”, “Fields of Gold”, “Shape of My Heart” και “Fragile”.