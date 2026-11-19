Ο Μπραντ Πιτ κάλεσε ανοιχτά τη σκηνοθετική και παραγωγική ομάδα να επικοινωνήσει μαζί του για να αναλάβει τον ρόλο, αντλώντας έμπνευση από την ερμηνεία του Χαβιέ Μπαρδέμ στο παρελθόν

Ο Μπραντ Πιτ αποκάλυψε πρόσφατα σε δηλώσεις του ότι επιθυμεί να υποδυθεί τον «κακό» στη νέα ταινία Τζέιμς Μποντ.

Αφορμή στάθηκε η επίσημη ανακοίνωση πως ο Ρόμπερτ Πάτινσον αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του πράκτορα 007, μια επιλογή που ο Πιτ σχολίασε με πολύ θερμά λόγια, εξαίροντας το ταλέντο και τις επαγγελματικές επιλογές του νεότερου συναδέλφου του.

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Η επερχόμενη παραγωγή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το franchise, καθώς είναι η πρώτη ταινία μετά την εξαγορά της σειράς από την Amazon. Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ και το σενάριο ο Στίβεν Νάιτ.

Ο Μπραντ Πιτ εξέφρασε ανοιχτά τον ενθουσιασμό του για αυτή την προοπτική, αναφέροντας ως πηγή έμπνευσης την εξαιρετική ερμηνεία του Χαβιέ Μπαρδέμ ως κακού στο παρελθόν. Κλείνοντας το μάτι στην κάμερα, κάλεσε ανοιχτά τη σκηνοθετική και παραγωγική ομάδα να επικοινωνήσει μαζί του για να αναλάβει τον ρόλο.