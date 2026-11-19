Ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας προτείνει τη διοργάνωση φιλανθρωπικών δράσεων προκειμένου να ενισχυθεί η προσέλευση των θεατών και να αναθερμανθεί η σχέση με το κοινό

Την ανησυχία του για τη μειωμένη προσέλευση των φιλάθλων στις αναμετρήσεις της Εθνικής Αργεντινής εξέφρασε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, επισημαίνοντας πως η αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι έχει επηρεάσει την προσέλευση του κόσμου στα γήπεδα. Ο τερματοφύλακας της «αλμπισελέστε» θεωρεί πως η ομάδα πρέπει να ξανακερδίσει την αγάπη των φιλάθλων, προτείνοντας παράλληλα τη μείωση των τιμών των εισιτηρίων και τη διοργάνωση φιλανθρωπικών δράσεων για την προσέλκυση περισσότερων θεατών.

Ο Αργεντινός γκολκίπερ παραδέχθηκε ότι αρκετοί φίλαθλοι πήγαιναν στο γήπεδο κυρίως για να δουν από κοντά τον Μέσι και τόνισε πως πλέον οι υπόλοιποι διεθνείς καλούνται να δημιουργήσουν ξανά έναν ισχυρό δεσμό με το κοινό.

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Οι δηλώσεις του Εμιλιάνο Μαρτίνες:

«Ίσως χρειάζεται να οργανώσουμε φιλανθρωπικές δράσεις για να γεμίσουμε τις εξέδρες. Ο Μέσι έφυγε και ο κόσμος ερχόταν κυρίως για να τον δει. Πρέπει να κάνουμε τους φιλάθλους να μας αγαπήσουν ξανά. Χρειάζεται να μειώσουμε τις τιμές των εισιτηρίων και να γεμίσουμε τα γήπεδα. Το έχουμε πραγματικά ανάγκη».