Η Σέλια Κουτσιτίνι πλησίασε τον 22χρονο μεσοεπιθετικό μετά από αγώνα της εθνικής Αργεντινής και με δάκρυα στα μάτια του είπε: «Είσαι ο διάδοχος του γιου μου»

Μια ξεχωριστή στιγμή από τη συνάντηση του Νίκο Παζ με τη μητέρα του Λιονέλ Μέσι, Σέλια Κουτσιτίνι, αποκάλυψε ο θείος του νεαρού Αργεντινού, Φαμπιάν Παζ. Όπως περιέγραψε, η μητέρα του κορυφαίου ποδοσφαιριστή συγκινήθηκε όταν συνάντησε τον 22χρονο μεσοεπιθετικό και του είπε μια φράση που τον άφησε έκπληκτο: «Είσαι ο διάδοχος του γιου μου».

Ο Παζ αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, έχοντας ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στην Κόμο και την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Η αγωνιστική του παρουσία έχει ήδη προκαλέσει συγκρίσεις με τον Μέσι, χωρίς όμως ο ίδιος να δείχνει διάθεση να μπει στη συζήτηση για το ενδεχόμενο να αποτελέσει τον διάδοχό του.

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Η συγκινητική συνάντηση με τη μητέρα του Μέσι

Μιλώντας στο «Radio La Red», ο Φαμπιάν Παζ περιέγραψε ένα περιστατικό που συνέβη μετά από αναμέτρηση της εθνικής Αργεντινής. Ο ανιψιός του βγήκε από τα αποδυτήρια και συνάντησε τη Σέλια Κουτσιτίνι, την οποία γνώριζε ήδη.

Όπως αποκάλυψε, εκείνη ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη και, έχοντας δάκρυα στα μάτια, πλησίασε τον νεαρό ποδοσφαιριστή, του έπιασε το χέρι και του είπε:

«Είσαι ο διάδοχος του γιου μου».

Ο Νίκο Παζ έμεινε έκπληκτος από τα λόγια της, ενώ αργότερα περιέγραψε τη συγκεκριμένη στιγμή ως κάτι απίστευτο.

«Δεν θεωρεί ότι είναι ο διάδοχος του Μέσι»

Ο θείος του 22χρονου ξεκαθάρισε, πάντως, ότι ο ανιψιός του παραμένει προσγειωμένος και δεν αντιμετωπίζει τον εαυτό του ως τον επόμενο Μέσι.

«Ο Νίκο είναι πολύ ήρεμος και προσγειωμένος. Δεν θεωρεί ότι είναι ο διάδοχος του Μέσι. Για εκείνον, το σπουδαιότερο ήταν ότι τον γνώρισε και έπαιξε μαζί του. Ήταν σαν να άγγιξε τον ουρανό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο Παζ, που προέρχεται από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον αγωνίζεται στην Κόμο, έχει αρχίσει να καθιερώνεται στην εθνική Αργεντινής. Οι εμφανίσεις του έχουν ενισχύσει τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο να αποτελέσει στο μέλλον μία από τις επιλογές για τη φανέλα με το Νο10, την οποία έχει συνδέσει με το όνομά του ο Μέσι.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν δείχνει να βιάζεται να αναλάβει μια τέτοια ευθύνη, προτιμώντας να απολαμβάνει την παρουσία του στην εθνική ομάδα.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν σκέφτομαι να κληρονομήσω το Νο10. Αυτό που θέλω είναι να απολαμβάνω τέτοιες στιγμές και να διασκεδάζω στο γήπεδο. Αγαπώ το ποδόσφαιρο και το να εκπροσωπώ την εθνική ομάδα και τόσο κόσμο. Γι’ αυτό παίζω και θέλω να συνεχίσω να το κάνω», είχε δηλώσει ο νεαρός Αργεντινός.

Πηγή: MARCA