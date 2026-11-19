Ξενυχτούν διαβάζοντας, παλεύουν έχοντας στο πλευρό τους τους γονείς τους, πληρώνουν φροντιστήρια, καταφέρνουν να περάσουν σε διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας κι όταν έρχεται η στιγμή της εγγραφής… κάνουν πίσω. Για λόγους οικονομικούς και όχι μόνον.

Η πραγματικότητα που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι τουλάχιστον σκληρή για όλους εκείνους τους κόπους και τις θυσίες των υποψηφίων φοιτητών» «Περίπου 400 επιτυχόντες δεν προχώρησαν σε εγγραφή σε σχολές του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου, το ακαδημαϊκό έτος 2026.

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Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 9 επιτυχόντες στην Ιατρική, 15 στους Μηχανολόγους, 14 στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, καθώς και γύρω στα 20 άτομα σε πολυτεχνικά τμήματα», είχε δηλώσει αρχικά κι αυτήν την εικόνα προσπαθεί πεισματικά να ανατρέψει.

Από τα τέλη του Σεπτέμβρη, ο κ. Χρήστος Μπούρας και οι συνεργάτες του, κάνουν ό,τι μπορούν για να προσελκύσουν τους φοιτητές. Για την ακρίβεια, καλούν έναν τους επιτυχόντες και συζητούν μαζί τους, ώστε να μάθουν το γιατί και να τους πείσουν να περάσουν τελικά την πύλη του Πανεπιστημίου, όπως δηλώνει στο tanea.gr.

«Τους καλούν οι γραμματείες και με βάση τα τελευταία στοιχεία, έχουμε φτάσει στους 265 φοιτητές που δεν έχουν προχωρήσει σε εγγραφή. Το οικονομικό είναι ο ένας λόγος, υπάρχουν και άλλοι. Όπως σε όλη τη χώρα, έτσι κι εδώ τα ενοίκια έχουν ανέβει. Εμείς από τη δική μας μεριά ως Πανεπιστήμιο, λέμε το εξής: Όποιος πληροί τα κριτήρια που ορίζει η Πολιτεία, θα πάρει δωμάτιο. Και μάλιστα, τώρα μέσα στον Νοέμβριο θα ξανανοίξουμε τη διαδικασία αιτήσεων, έτσι ώστε ακόμα και αυτοί που ξέχασαν, ή αμέλησαν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, να πάρουν δωμάτιο», τονίζει ο κ. Μπούρας, ενώ εκτιμά πως θα ήταν χρήσιμο να υπάρξουν αλλαγές που θα ενίσχυαν τη φοίτηση.

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«Ήδη έχουμε εξασφαλίσει στέγαση, είτε με εστία, είτε με το στεγαστικό επίδομα περίπου στο 22% των φοιτητών μας. Ένας δηλαδή στους πέντε, πληροί τα κριτήρια και παίρνει. Πιθανά να χρειάζεται να αλλάξουν τα κριτήρια και ένας στους πέντε να γίνει ένας στους τέσσερις, ένας στους τρεις. Το στεγαστικό επίδομα σε τι ποσό ανέρχεται; Είναι 2.500 το άτομο τον χρόνο. Οπότε δύο άτομα μαζί με 5.000 ευρώ, προσεγγίζει κάπως τις ανάγκες»

«Συμβιβάστηκα με μια άλλη σχολή στον τόπο κατοικίας μου και δεν ακολουθώ το όνειρό μου»

Οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς έρχονται να αναμετρηθούν με το κόστος στέγασης και μετακίνησης και συνήθως ο αγώνας είναι άνισος. Το αποτέλεσμα δεν ευνοεί τους φοιτητές που πολλές φορές καταλήγουν να συμβιβαστούν με μια άλλη σχολή, τουλάχιστον για να πάρουν ένα χαρτί στα χέρια τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της τελειόφοιτης Δέσποινας. Σπουδάζει στο Καποδιστριακό στο τμήμα Φιλολογίας, όχι από επιλογή αλλά από… ανάγκη. Είχε καταφέρει το 2022 να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα και να περάσει σε σχολή Ψυχολογίας στην Κρήτη, όμως τα οικονομικά της οικογένειας δεν της επέτρεψαν να προχωρήσει σε εγγραφή.

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«Γράφτηκα τελικά στη σχολή Φιλολογίας στο ΕΚΠΑ αν και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Ωστόσο προσπαθώ να τη τελειώσω και να πάρω το πτυχίο μου χωρίς καθυστερήσεις. Δηλαδή στα τέσσερα έτη. Διαβάζω πολύ, αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο στη σχολή και όλα αυτά τα κάνω γνωρίζοντας ότι το πτυχία μου δεν θα το χρησιμοποιήσω ποτέ. Το κάνω όμως γιατί ελπίζω μελλοντικά να μπορέσω να κάνω ένα μεταπτυχιακό στην ψυχολογία.» μας λέει η νεαρή φοιτήτρια και σημειώνει το βάρος του αισθάνεται κάνοντας κάτι που δεν αγαπά.

«Στο μεταξύ φυσικά, νιώθω ότι έχω χάσει αρκετό χρόνο από τη ζωή μου, διότι τέσσερα χρόνια τώρα προσπαθώ να τελειώσω μια σχολή που δεν μου αρέσει. Μια διαδικασία πολύ ψυχοφθόρα και για να είμαι ειλικρινής νιώθω και λίγο αδικία γιατί παρόλο που πέρασα σε μια σχολή ψυχολογίας, τελικά δεν μπόρεσα να πάω στην επαρχία. Το αποτέλεσμα είναι να μην ακολουθώ ουσιαστικά το όνειρό μου. Το ίδιο όμως, ισχύει και για πολλές συμφοιτήτριές μου, με τις οποίες συναναστρέφομαι. Γενικά, νομίζω, είναι πάρα πολλοί οι φοιτητές που συμβιβάζονται».

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Την επιλογή τα παιδιά να φοιτούν σε Πανεπιστήμια που είναι κοντά στον τόπο κατοικίας τους, εντοπίζει τα τελευταία χρόνια και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. «Τώρα τελευταία παρατηρούμε ότι αυξάνεται η εντοπιότητα. Δηλαδή εμείς έχουμε περίπου 6.000 φοιτητές που σπουδάζουν και είναι από την Αχαΐα, από τους 25.000 φοιτητές, συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι προτιμούν να είναι κοντά στην κατοικία τους, εκτός από τις σχολές που έχουν ισχυρό brand name».

«Δεν κατάφερα να στηρίξω οικονομικά το παιδί μου, ώστε να σπουδάσει στην επαρχία»

Εκείνη τη δύσκολη απόφαση, να μη σπουδάσει η νεαρή φοιτήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας στην Κρήτη, μας περιγράφει η μητέρα της. Θεωρώ ότι πήραμε λάθος απόφαση, μας λέει σήμερα η Μαριάννα Γ.

«Το δυσάρεστο για εμάς ως οικογένεια, είναι πως ενώ το παιδί είχε καταφέρει να περάσει σε μια σχολή που την ενδιέφερε ως αντικείμενο, εκτός Αθηνών όμως, εγώ δεν μπορούσα να τη στηρίξω, οπότε αναγκαστικά πήγε σε μια σχολή την οποία δεν την αγαπάει τόσο πολύ για να είναι κοντά στο σπίτι μας. Κι αυτό διότι, έχοντας πια ακριβύνει πάρα πολύ η ζωή, δεν ήμουν σε θέση να σταθώ όπως έπρεπε οικονομικά και στο δεύτερο παιδί μου, ώστε να κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε κάνει η μεγαλύτερη μου κόρη, Να σπουδάσει δηλαδή στην επαρχία και να διαθέτω τουλάχιστον 1.000 ευρώ κάθε μήνα.

Ακόμα θυμάμαι εκείνη την ημέρα που δήλωνε τις σχολές. Ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα για εμένα, γιατί ενώ γνώριζα με τι θέλει ν’ ασχοληθεί και τι είναι αυτό που θα την έκανε χαρούμενη, οι συνθήκες δεν μου επέτρεπαν να τη στηρίξω. Τελικά δεν ξέρω αν έκανα σωστά, μάλλον δεν έκανα, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο διαβάζει πολύ, είναι πάρα πολύ ικανό, σε τέτοιο σημείο που θέλει να διεκπεραιώσει με επιτυχία – οριακά στην τετραετία και χωρίς καθυστερήσεις- μια σχολή που έχει ως γνωστικό αντικείμενο κάτι που δεν την ενδιαφέρει ν’ ακολουθήσει στη ζωή της. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο για έναν γονέα».

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Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών: «Ο συνδυασμός του δημογραφικού με τον ακαδημαϊκό χάρτη, είναι το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί»



Τα προβλήματα όμως που κρατούν μακριά από ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα τους επιτυχόντες, δεν περιορίζονται στο οικονομικό. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2020, απαριθμεί τους λόγους που ένας φοιτητής μπορεί να μην γραφτεί τελικά σε καμία σχολή… «Το πρόβλημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί είναι ο συνδυασμός του δημογραφικού, με τον ακαδημαϊκό χάρτη. Θα πρέπει η Πολιτεία και η όποια κυβέρνηση να σχεδιάσει πολιτικές για το δημογραφικό, οι οποίες όμως θα αποδώσουν μετά από 15-20 χρόνια. Σας λέω χονδρικά, από την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης το 2022, 10.000 από τους εν δυνάμει υποψηφίους κόβονται και περίπου 4.000 με 5.000 από αυτούς που περνούν σε σχολές, δεν εγγράφονται.

-Σε όλα τα Πανεπιστήμια της Επικράτειας εννοείται;

Ναι, στα 24-25 Πανεπιστήμια. Είναι ένα θέμα επαναλαμβανόμενο, το οποίο όμως οξύνεται, γιατί από το 2016 μέχρι τώρα -στα 10 χρόνια δηλαδή- έχουν μειωθεί περίπου κατά 10.000 οι υποψήφιοι/οι επιτυχόντες, λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Από περίπου 71.000 που ήταν το 2016, νομίζω φτάσαμε στους 62.000 και εκτιμώ ότι τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2040 θα φτάσουνε κάτω από 40 – 50 χιλιάδες.» τονίζει ο κύριος Μπούρας και εξηγεί μέσα από το tanea.gr, τι σημαίνει επανασχεδιασμός του ακαδημαϊκού χάρτη…

«Εμείς οι πανεπιστημιακοί πρέπει να σκεφτούμε τον ακαδημαϊκό χάρτη. Να δούμε τα τμήματα τα οποία δεν γεμίζουν αλλά και τον λόγο που δεν γεμίζουν. Έχουμε πολλά Πανεπιστήμια και πολλά τμήματα. Είναι ελκυστικά; Τους ενδιαφέρουν; Και να προχωρήσουμε σε γενναίες λύσεις.

-Όπως συγχωνεύσεις;

Φυσικά, ναι. Και τέλος, ένας βασικό πρόβλημα, είναι ότι δεν υπάρχουν αυτά που είχαμε παλαιότερα, δηλαδή τα ΤΕΙ. Υπάρχουν παιδιά που πιθανά να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις σπουδές τους στα Πανεπιστήμια. Λόγω των γνώσεων κλπ. Και εκεί πρέπει να συζητήσουμε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό», καταλήγει ο Πρύτανης που σε δύο χρόνια αναμένεται να δώσει τη σκυτάλη σε άλλο συνάδελφό του, αφού συνταξιοδοτείται.