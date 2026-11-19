Ο μοναδικός πίνακας προσωπογραφίας για τον οποίο κάθισε ποτέ προσωπικά να ποζάρει ο Μάικλ Τζάκσον ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια, με την τιμή του σε δημοπρασία να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 546.000 δολάρια.

Ο αείμνηστος θρύλος της ποπ είχε παρευρεθεί αυτοπροσώπως στα αποκαλυπτήρια του έργου, το οποίο φέρει τον τίτλο «The Book» (Το Βιβλίο), το 1990 στο ξενοδοχείο Beverly Hilton του Λος Άντζελες.

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REUTERS/Sarah Meyssonnier

Το έργο, το οποίο φιλοτέχνησε ο Αυστραλός καλλιτέχνης Μπρετ-Λίβινγκστον Στρονγκ (Brett-Livingstone Strong), είναιεμπνευσμένο από την Αναγέννηση και απεικονίζει τον τραγουδιστή να κάθεται σε κόκκινο βελούδο, κρατώντας ένα κλειστό σημειωματάριο μπροστά από ένα φανταστικό σκηνικό. Την εποχή της δημιουργίας του, τα αποκαλυπτήρια είχαν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης, καθώς είχε χαρακτηριστεί ως η ακριβότερη προσωπογραφία ζώντος προσώπου, με την αξία του να αγγίζει τότε τα 2,1 εκατομμύρια δολάρια.

Σήμερα, ο οίκος δημοπρασιών Aguttes φέρνει ξανά στο προσκήνιο αυτό το αυθεντικό έργο τέχνης, μια εικόνα με την οποία ο ίδιος ο Μάικλ Τζάκσον είχε επιλέξει να συνδέσει άμεσα το όνομά του.

REUTERS/Sarah Meyssonnier