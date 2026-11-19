Στο κινηματογραφικό βίντεο της ομάδας πρωταγωνιστούν οι ποδοσφαιριστές Γιοράμ Ζαγκέ και Μπιέλ οι οποίοι συμμετέχουν σε μια επιχείρηση για την παράδοση της νέας εμφάνισης

Με ένα απολαυστικό βίντεο εμπνευσμένο από το GTA VI, η Πάφος παρουσίασε τη νέα θεματική της φανέλα, στήνοντας ένα κινηματογραφικό σκηνικό με ληστεία, καταδίωξη και πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Το σενάριο ξεκινά με τον Γιοράμ Ζαγκέ να αναλαμβάνει δράση μέσα από ελικόπτερο, ενώ ο Μπιέλ εμφανίζεται να κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο. Στη συνέχεια, ο Μουράτ Μαμάντοφ παίρνει τον ρόλο του μηχανόβιου, ενώ ο Νταβίντ Λουίζ συμμετέχει στην επιχείρηση με τη λιμουζίνα του και τον σοφέρ του.

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Η καταδίωξη κατέληξε στην μπουτίκ της ομάδας

Στο επίκεντρο της… αποστολής βρίσκεται ένα βαλιτσάκι που περιέχει τη νέα εμφάνιση της Πάφου. Έπειτα από μια μεγάλη καταδίωξη στους δρόμους της πόλης, με εικόνες που παραπέμπουν στο εικονικό Vice City του GTA, η φανέλα καταλήγει τελικά στην μπουτίκ του συλλόγου.

Οι πρωταγωνιστές καταφέρνουν να φορέσουν τη νέα εμφάνιση, όμως η περιπέτειά τους δεν τελειώνει εκεί, καθώς τελικά εντοπίζονται και δεν γλιτώνουν τις απαραίτητες φωτογραφίες!

Η Πάφος επέλεξε έναν ιδιαίτερα δημιουργικό τρόπο για να παρουσιάσει τη θεματική της φανέλα, συνδυάζοντας το ποδόσφαιρο με την αισθητική ενός από τα πιο γνωστά video games και προσφέροντας ένα βίντεο με αρκετές δόσεις χιούμορ και δράσης