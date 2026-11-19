Ο καλλιτέχνης απηλλάγη από το σύνολο των κατηγοριών περί αρπαγής, εκβίασης και οπλοφορίας, για τις οποίες είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας πριν από λίγους μήνες

Με απόφαση που εξέδωσε σήμερα, κατόπιν μιας «εξαντλητικής αποδεικτικής διαδικασίας», το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών προχώρησε στην πλήρη και οριστική αθώωση του κ. Ε. Σ., γνωστού συνθέτη και ερμηνευτή της σύγχρονης ελληνικής TRAP σκηνής, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Ivan Greko.

Ο καλλιτέχνης απηλλάγη από το σύνολο των κατηγοριών περί «αρπαγής», «εκβίασης» και «οπλοφορίας», για τις οποίες είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας πριν από λίγους μήνες, αντιμετωπίζοντας έντονη κριτική από τα ΜΜΕ και τον διαδικτυακό χώρο.

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Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Πέτρος Πανταζής, υπενθύμισε πως «αυτό ισχύει για όλες τις, λεγόμενες, “υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος”, που μονοθεματικά – πολλές φορές – απασχολούν την κοινή γνώμη». Ο ίδιος πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Στο τέλος, όταν πλέον η Δικαιοσύνη βρίσκεται αντιμέτωπη μόνον με τα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία και όχι με “πληροφορίες” από ανώνυμες και σκοτεινές “πηγές”, η Αλήθεια αποκαλύπτεται και ο νόμος εφαρμόζεται παντού και πάντοτε».

Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Δεκεμβρίου 2025 ο τράπερ είχε συλληφθεί στη Γλυφάδα, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό. Ο 28χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο, μαζί με δύο ακόμη άτομα, και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ο Ivan Greko είχε προφυλακιστεί τον Μάιο του 2025 για την απαγωγή ενός 24χρονου επιχειρηματία, υπόθεση για την οποία είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, αποφασίστηκε η αποφυλάκισή του με την επιβολή ηλεκτρονικού βραχιολιού παρακολούθησης – όρος που, όπως φαίνεται, παραβιάστηκε μετά το νέο περιστατικό.