Ο μικρός είχε υποβληθεί σε αεροβάπτισμα, λίγο πριν την κατάληξή του - Η κηδεία προγραμματίστηκε και τελέστηκε τελικά σε άλλη εκκλησία

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία ο θάνατος του 18 μηνών Ζαχαρία-Ευάγγελου, μετά από κατάποση βενζίνης. Το τραγικό περιστατικό συνοδεύτηκε και από δυσκολίες σχετικά με την τέλεση της κηδείας του μικρού παιδιού.

Το μωρό που καταγόταν από το Ηράκλειο, δεν είχε βαπτιστεί, ενώ υπήρξαν πληροφορίες πως λίγο πριν τον θάνατό του στο νοσοκομείο έγινε αεροβάπτισμα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Την ώρα που η οικογένεια βίωνε ανείπωτο πόνο, ήρθε αντιμέτωπη και με ζήτημα σχετικά με τον ναό όπου θα τελούνταν η εξόδιος ακολουθία.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο αν το παιδί είχε βαφτιστεί, καθώς και στην επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία στη Νέα Αλικαρνασσό.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι συγγενείς ήθελαν να αποχαιρετήσουν τον μικρό στον ναό της ενορίας τους.

Ωστόσο, μετά τον ισχυρισμό ότι το παιδί δεν είχε βαφτιστεί, η κηδεία προγραμματίστηκε και τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

Στη συνέχεια προέκυψε πληροφορία πως ο μικρός είχε υποβληθεί σε αεροβάπτισμα, λίγο πριν την κατάληξή του. Παρά το νέο αυτό στοιχείο, ο τόπος τέλεσης της κηδείας δεν άλλαξε, καθώς είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί τα αγγελτήρια.

Έτσι, η οικογένεια χρειάστηκε να διαχειριστεί, μέσα στο πένθος της, και το ζήτημα που προέκυψε γύρω από την εξόδιο ακολουθία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 18 μηνών Ζαχαρίας-Ευάγγελος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στην οικογενειακή κατοικία.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η μητέρα του στις Αρχές, το αγοράκι βρισκόταν στο μπάνιο, δίπλα της, την ώρα που εκείνη έπλενε τα χέρια της στον νιπτήρα.

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, το παιδί φέρεται να άνοιξε το ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη, να πάρει ένα μπουκάλι που περιείχε καθαρή βενζίνη και να καταπιεί μικρή ποσότητα.

Η μητέρα, μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ζήτησε αμέσως βοήθεια και ξεκίνησε η επείγουσα μεταφορά του παιδιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η ανακοπή και η μάχη στη ΜΕΘ Παίδων

Κατά τη διαδρομή προς το νοσοκομείο, το αγοράκι υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι διασώστες προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και κατάφεραν να επαναφέρουν τον καρδιακό παλμό του.

Ακολούθησαν η διασωλήνωση και η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, όπου το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να το κρατήσει στη ζωή.

Παρά τη μάχη των γιατρών, ο μικρός Ζαχαρίας-Ευάγγελος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπλοκές και κατέληξε.