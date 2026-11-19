Ο τεχνικός των Πειραιωτών ξεκαθάρισε πως ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα αγωνιστεί κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας πως η επιστροφή του εξαρτάται από την προπόνηση

Ξεκάθαρη θέση για την υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Έλληνας τεχνικός αποκάλυψε αρχικά πως ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι, ενώ στη συνέχεια εξήγησε τι περιμένει από εκείνον προκειμένου να επιστρέψει στις επιλογές της ομάδας.

Σε ερώτηση για το αν ο Ντόρσεϊ θα βρίσκεται στη διάθεση των «ερυθρόλευκων» απέναντι στη Ρεάλ, ο Μπαρτζώκας απάντησε μονολεκτικά: «Όχι». Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι για τον Ολυμπιακό η διεκδίκηση της νίκης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

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«Στον Ολυμπιακό δεν μπορείς να θυσιάσεις ποτέ αποτέλεσμα»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στην προσπάθεια για το αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν γύρω από την ομάδα.

«Στον Ολυμπιακό δεν μπορείς να θυσιάσεις ποτέ αποτέλεσμα. Δεν το ’χω κάνει ποτέ τα τελευταία επτά χρόνια που είμαι εδώ, ούτε τα προηγούμενα δύο. Στον Ολυμπιακό δεν επιτρέπεται να θυσιάσεις ποτέ αποτέλεσμα. Δεν είναι ένας σύλλογος για να το κάνεις».

«Πρέπει να έρθει να προπονηθεί όπως πρέπει»

Ο Μπαρτζώκας επανήλθε στο θέμα προς το τέλος της συνέντευξης Τύπου, σχολιάζοντας και τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον Ντόρσεϊ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο τεχνικός των Πειραιωτών χαρακτήρισε την υπόθεση «σίριαλ», τονίζοντας ότι δεν πρέπει να επηρεάζει τη λειτουργία της ομάδας.

«Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι είναι η τέταρτη ερώτηση που μου κάνετε για το θέμα του Ντόρσεϊ εδώ. Προφανώς έχει αρχίσει και γίνεται σίριαλ. Για να είμαι ειλικρινής, καταλαβαίνω στην εποχή των social media όπου ο καθένας μπορεί να αρχίσει να βάζει ένα story το πρωί και όλα τα ελληνικά site —πολιτικά, κοινωνικά, αθλητικά— το βάζουν σαν πρώτο θέμα μετά: “τι εννοούσε ο παίκτης”, “τι εννοούσε ο πατέρας του”.

Αυτό πρέπει να αφήνει πάντα ανεπηρέαστη μια ομάδα. Ο Ντόρσεϊ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, το ’χω ξαναπεί εκατό φορές, ο οποίος πρέπει να έρθει εδώ να προπονηθεί όπως πρέπει και να ξαναγίνει μέλος της ομάδας. Όσο αυτό είναι ελλειμματικό, δεν μπορεί να γίνει μέλος της ομάδας. Δηλαδή θέλω να είμαι σαφής».