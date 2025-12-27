Ο γνωστός τράπερ Ivan Greko συνελήφθη στη Γλυφάδα ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό. Ο 28χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο, μαζί με δύο ακόμη άτομα, και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα είχε δηλωθεί ως κλεμμένο. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ένας από τους επιβαίνοντες ήταν ο γνωστός τράπερ, στον οποίο είχε επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός από τον περασμένο Ιούλιο, μέτρο που λήγει στις 16 Ιανουαρίου.

Φαίνεται πως ο Ivan Greko αποφάσισε να «σπάσει» τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, καθώς βρέθηκε εκτός κατοικίας και μέσα σε κλεμμένο όχημα. Επιπλέον, ο τρίτος της παρέας είχε στην κατοχή του μικροποσότητα κάνναβης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ivan Greko είχε προφυλακιστεί τον Μάιο του 2025 για την απαγωγή ενός 24χρονου επιχειρηματία, υπόθεση για την οποία είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, αποφασίστηκε η αποφυλάκισή του με την επιβολή ηλεκτρονικού βραχιολιού παρακολούθησης — όρος που, όπως φαίνεται, παραβιάστηκε μετά το νέο περιστατικό.