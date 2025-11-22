Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής γνωστός τράπερ, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησε ομάδα της ΔΙ.ΑΣ. σε όχημα το οποίο θεώρησαν ύποπτο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 22:40 όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Ιλισίων και Αιολίας στην Κηφισιά για τυπικό έλεγχο. Στο όχημα επέβαιναν ο γνωστός τράπερ και ο μάνατζέρ του, ημεδαπός 23 ετών.

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο, εντοπίστηκαν 1,1 γραμμάριο ινδικής κάνναβης και ένας τρίφτης, με αποτέλεσμα οι δύο νεαροί να συλληφθούν και να οδηγηθούν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για την περαιτέρω διαδικασία.

Σύλληψη για απείθεια τον Μάιο του 2024

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο νεαρός τράπερ απασχολεί τις αρχές. Τον Μάιο του 2024, είχε συλληφθεί στην Κηφισιά για απείθεια. Τότε, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. επιχείρησαν να ελέγξουν τα στοιχεία μιας παρέας νεαρών στις οδούς Κασσαβέτη και Κολοκοτρώνη. Ο τράπερ φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδεί