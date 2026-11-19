«Κατέβηκε αυτός από το αυτοκίνητο, της όρμησε, την έβρισε και της έδωσε μια σφαλιάρα, ενώ εκείνη έπεφτε στα πόδια του και του έλεγε πως τον αγαπάει»

«Τον είδα που της όρμησε, την έβρισε και της έδωσε σφαλιάρα». Με αυτά τα λόγια, μεταξύ άλλων, περιέγραψε μια κάτοικος του Θησείου ένα βίαιο περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το καλοκαίρι, ανάμεσα στην 61χρονη και τον 63χρονο σύζυγό της, ο οποίος την δολοφόνησε σήμερα (19/11) τα ξημερώματα, μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με την ίδια, το περιστατικό συνέβη τον Αύγουστο. «Κατέβηκε αυτός από το αυτοκίνητο, της όρμησε, την έβρισε και της έδωσε μια σφαλιάρα, ενώ εκείνη έπεφτε στα πόδια του και του έλεγε πως τον αγαπάει» αναφέρει η κάτοικος της περιοχής.

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Όπως λέει, η ίδια και μία ακόμη γειτόνισσα πλησίασαν την 61χρονη και τη ρώτησαν εάν χρειαζόταν βοήθεια ή εάν ήθελε να καλέσουν την αστυνομία. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την κάτοικο της περιοχής, εκείνη αρνήθηκε, απαντώντας χαρακτηριστικά: «Όχι, τον αγαπάω, θέλω να γυρίσει σπίτι».

Το χρονικό της φρίκης εκτυλίχθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Αίθρας

Όπως έγραψαν νωρίτερα tanea.gr, λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο 63χρονος άνδρας επικοινώνησε ο ίδιος τηλεφωνικά με την Άμεση Δράση, δηλώνοντας στους αστυνομικούς ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο έδαφος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες, ωστόσο, διαπίστωσαν ότι η 61χρονη είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 63χρονο δράστη εντός του διαμερίσματος, όπου αρχικά έδωσε κατάθεση και στη συνέχεια συνελήφθη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο δράστης φέρεται να δήλωσε: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου».

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Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο δράστης φέρεται να τη στραγγάλισε, κλείνοντάς της το στόμα με τα χέρια του. Η άτυχη γυναίκα έφερε εκτεταμένα τραύματα και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ διαπιστώθηκε και κάκωση στον θώρακα.

Δεν είχαν ακούσει τίποτα οι γείτονες

Κανένας κάτοικος επί της οδού Αίθρας δεν άκουσε απολύτως τίποτα τα ξημερώματα της Πέμπτης. Όλοι τους, πλην της παραπάνω κατοίκου που έκανε αναφορά για το περιστατικό του Αυγούστου, έκαναν λόγο για ένα ήσυχο ζευγάρι, χωρίς ποτέ να αντιληφθούν οτιδήποτε να συμβαίνει μεταξύ τους.

Ωστόσο, ο 63χρονος είναι το πρόσωπο που τελικά της αφαίρεσε τη ζωή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 61χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας. Είχαν προηγηθεί μια ληστεία και ο θάνατος της μητέρας της – δύο γεγονότα που φέρεται πως είχαν επηρεάσει την καθημερινότητά της και την υγεία της.

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Όπως λένε οι κάτοικοι, η ίδια δεν έβγαινε από το σπίτι, και οι περισσότεροι είχαν επαφές με τον σύζυγό της.

«Είχα χρόνια να την δω, δεν έβγαινε έξω. Ήταν άρρωστη, δεν ήθελε να βλέπει κόσμο. Ο άντρας της είναι φίλος μου. Τόσα χρόνια τους ξέρω, ποτέ δεν τσακώνονταν. Δεν είχαν παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα που έγινε. Στεναχωριέμαι και για τους δύο» ανέφερε μία γειτόνισσά τους.

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«Είναι πολύ καιρό άρρωστη. Έχει ψυχολογικά προβλήματα. Τους γνώριζα γιατί είχα μαγαζί εδώ, ένα βιβλιοπωλείο και ήταν πελάτες μου. Είμαστε 40-45 χρόνια εδώ. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Είναι ήσυχη πολυκατοικία είναι. Εμένα μου το είπε μια γειτόνισσα ότι σκότωσαν μία γυναίκα, ούτε εκείνη ήξερε ποια ήταν. Έπεσα από τα σύννεφα όταν το άκουσα. Τι να πω; Στα καλά καθούμενα; Εγώ τόσα χρόνια δεν είδα καβγά. Εκείνη δεν έβγαινε και τόσο από το σπίτι», δήλωσε ένας άλλος γείτονας.