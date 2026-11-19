Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε πως η σέντρα της αναμέτρησης για τη δέκατη τρίτη αγωνιστική μεταφέρεται δύο ώρες νωρίτερα από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα

Σε αλλαγή της ώρας έναρξης της αναμέτρησης ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ηρακλή προχώρησε η Super League. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με τη σέντρα να μεταφέρεται από τις 20:00 στις 18:00.

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε την αλλαγή, ενημερώνοντας πως η αναμέτρηση θα διεξαχθεί δύο ώρες νωρίτερα από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ στο πλαίσιο της 13ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 06.12.2026 στις 18:00 (αντί για τις 20:00)».