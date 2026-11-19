Ο πρώην σύζυγός της δηλώνει αποφασισμένος να παραστεί στην ακρόαση του Συμβουλίου Αναστολών και Χαρίτων για να ζητήσει να παραμείνει η ίδια στη φυλακή

Τριάντα δύο χρόνια πέρασαν από τη νύχτα που συγκλόνισε τις ΗΠΑ. Η Σούζαν Σμίθ δολοφόνησε τους δύο μικρούς γιους της στη Νότια Καρολίνα ρίχνοντάς τους σε μια λίμνη με το αυτοκίνητο ώστε να βρουν βέβαιο θάνατο. Για τον πατέρα των παιδιών, Ντέιβιντ Σμιθ, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Για εννέα ημέρες ικέτευε δημόσια στην τηλεόραση για την επιστροφή των παιδιών της και τελικά αποδείχτηκε ότι έπαιζε θέατρο. Ο πατέρας έμαθε σε live μετάδοση ότι η ίδια τους η μάνα ήταν εκείνη που τους πήρε τη ζωή.

Η υπόθεση που είχε συγκλονίσει την αμερικανική κοινή γνώμη τον Οκτώβριο του 1994 επανέρχεται, καθώς η Σούζαν Σμιθ διεκδικεί ξανά την αποφυλάκισή της. Ο πρώην σύζυγός της δηλώνει αποφασισμένος να εναντιωθεί σε αυτό το ενδεχόμενο, ζητώντας να παραμείνει στη φυλακή.

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Έδεσε τα παιδιά στα καθίσματα και άφησε το αυτοκίνητο να βυθιστεί

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τον Οκτώβριο του 1994, όταν η Σούζαν Σμιθ τοποθέτησε τους δύο γιους της, τον τρίχρονο Μάικλ και τον 14 μηνών Άλεξ, στο μπορντό Mazda της.

Αφού τα παιδιά ήταν δεμένα στα ειδικά καθίσματα, η μητέρα τους άφησε το αυτοκίνητο να κυλήσει στη λίμνη Τζον Ντ. Λονγκ, στην κομητεία Γιούνιον της Νότιας Καρολίνας.

Το όχημα βυθίστηκε και τα δύο αγοράκια έχασαν τη ζωή τους. Αντί να αποκαλύψει τι συνέβη, η Σμιθ κατασκεύασε μια ιστορία απαγωγής, η οποία διήρκεσε εννέα ημέρες.

Υποστήριξε πως ένας μαύρος άνδρας την απείλησε με όπλο σε φανάρι, έκλεψε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε με τα παιδιά.

Εννέα ημέρες αναζητούσαν έναν ανύπαρκτο μαύρο απαγωγέα

Η ιστορία της κινητοποίησε τις Αρχές και συγκίνησε εκατομμύρια ανθρώπους. Ο Ντέιβιντ Σμιθ στεκόταν στο πλευρό της, αγνοώντας την αλήθεια.

Μαζί εμφανίζονταν στις κάμερες, απευθύνοντας έκκληση για επιστροφή των παιδιών.

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Ο ίδιος δεν γνώριζε ότι ο υποτιθέμενος απαγωγέας δεν υπήρχε.

Οι αστυνομικοί αρχικά πείστηκαν από την περιγραφή της Σούζαν Σμιθ, δημιουργώντας μάλιστα σκίτσο του φερόμενου δράστη.

Ωστόσο, όσο περνούσαν οι ημέρες, οι αντιφάσεις στην αφήγησή της πλήθαιναν. Η Σμιθ απέτυχε σε εξέταση με ανιχνευτή ψεύδους και ένα τεχνικό στοιχείο για το φανάρι ενίσχυσε τις υποψίες των Αρχών.

Τελικά, έπειτα από εννέα ημέρες, η Σούζαν Σμιθ ομολόγησε την πράξη της.

«Έμαθα από την τηλεόραση, σε ζωντανή μετάδοση, ότι είχε σκοτώσει τα παιδιά μας»

Ο τρόπος με τον οποίο ο Ντέιβιντ Σμιθ έμαθε την αλήθεια παραμένει μία από τις πιο οδυνηρές στιγμές της υπόθεσης.

Όπως περιέγραψε στο CNN, βρισκόταν στο σπίτι των γονιών της τότε συζύγου του όταν μια έκτακτη είδηση εμφανίστηκε στην τηλεόραση.

Η είδηση ανέφερε ότι η Σούζαν είχε ομολογήσει τη δολοφονία των δύο παιδιών τους.

Ο Ντέιβιντ, σοκαρισμένος, έφυγε τρέχοντας και κατέληξε σε ένα χωράφι, όπου προσγειώθηκε ελικόπτερο του σερίφη για να του μεταφέρουν επίσημα τα τραγικά νέα.

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«Δεν ήξερα τι συνέβαινε. Την είχα πιστέψει. Έμαθα από την τηλεόραση, σε ζωντανή μετάδοση, ότι είχε σκοτώσει τα παιδιά μας», θυμάται σήμερα.

Σοκάρει το κίνητρο της δολοφονίας: Ο ρόλος της εξωσυζυγικής σχέσης

Κατά τη δίκη της Σούζαν Σμιθ το 1995, αποκαλύφθηκαν συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές των παιδιών.

Όταν το αυτοκίνητο εντοπίστηκε αναποδογυρισμένο στον πυθμένα της λίμνης, το χέρι του μικρού Μάικλ ακουμπούσε στο παράθυρο.

Μέσα στο βυθισμένο όχημα βρέθηκαν επίσης το νυφικό της μητέρας και το άλμπουμ του γάμου της.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο μπορούσε να παραμείνει στην επιφάνεια του νερού για περίπου έξι λεπτά πριν βυθιστεί.

Στη δίκη, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Σμιθ σκότωσε τα παιδιά επειδή ένας άνδρας με τον οποίο διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση είχε διακόψει τη σχέση τους, καθώς δεν ήθελε να αναλάβει την ευθύνη παιδιών.

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Οι συνήγοροί της παρουσίασαν διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι αρχικά σκόπευε να βρίσκεται και η ίδια μέσα στο αυτοκίνητο, περιγράφοντας το περιστατικό ως αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας και αυτοκτονίας.

Η Σούζαν Σμιθ καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης από 30 χρόνια έως ισόβια για τις δολοφονίες των δύο γιων της.

«Δεν ένιωσα ποτέ ότι μετάνιωσε πραγματικά» λέει ο πατέρας

Ο Ντέιβιντ Σμιθ δεν έχει μιλήσει με την πρώην σύζυγό του από τότε που καταδικάστηκε.

Η τελευταία επικοινωνία τους έγινε περίπου έναν μήνα μετά τη σύλληψή της, όταν τη ρώτησε γιατί σκότωσε τα παιδιά τους. Εκείνη απάντησε: «Δεν ξέρω».

Ακόμη και σήμερα, ο ίδιος δεν πιστεύει ότι η Σούζαν Σμιθ έχει δείξει πραγματική μεταμέλεια.

«Δεν ένιωσα ποτέ ότι μετάνιωσε πραγματικά. Δεν έχει πει ούτε μία φορά “λυπάμαι”», δηλώνει.

Τα δύο αγοράκια θάφτηκαν μαζί, σε λευκό φέρετρο με χρυσές λεπτομέρειες, σε νεκροταφείο δίπλα στην εκκλησία όπου είχαν παντρευτεί οι γονείς τους.

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Στην ταφόπλακά τους είναι χαραγμένη η φράση: «Είναι ο αδερφούλης μου και τον αγαπώ».

«Για μένα είναι σαν να συνέβη χθες» – Ο πατέρας ζητά να μην αποφυλακιστεί

Τρεις δεκαετίες μετά το έγκλημα, η Σούζαν Σμιθ αναμένεται να εμφανιστεί ξανά ενώπιον του Συμβουλίου Αναστολών και Χαρίτων της Νότιας Καρολίνας, στην Κολούμπια.

Ο Ντέιβιντ Σμιθ έχει δηλώσει ότι θα παραστεί στην ακρόαση για να εκφράσει την αντίθεσή του στην αποφυλάκισή της, όπως είχε κάνει και πριν από δύο χρόνια.

Παραμένει αδύνατο για εκείνον να κατανοήσει την απόφαση της μητέρας των παιδιών του να τους αφαιρέσει τη ζωή.

«Δεν είχαν κάνει τίποτα κακό. Δεν ήταν καν αρκετά μεγάλα ώστε, στα μάτια του Θεού, να θεωρηθούν υπεύθυνα για τα λάθη τους», δηλώνει.

Για τον ίδιο, ο χρόνος που πέρασε δεν μείωσε τον πόνο.

«Είναι σημαντικό για μένα να υπενθυμίσω στο συμβούλιο ότι μπορεί να έχουν περάσει 32 χρόνια, αλλά για μένα είναι σαν να συνέβη χθες. Τα 32 χρόνια δεν έχουν αλλάξει τον πόνο», λέει στο CNN.

Κλείνει με μία φράση που συνοψίζει τη θέση του: «Αν μπορούσα να επιλέξω, θα ήθελα να μείνει στη φυλακή μέχρι να πεθάνει».