Οι Queen αποφάσισαν να δώσουν νέα πνοή στο χριστουγεννιάτικο τραγούδι τους «Thank God It’s Christmas» του 1984, κυκλοφορώντας μια ανανεωμένη εκδοχή με τίτλο «Thank God It’s Christmas… Again!».

Τα εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος, ο Μπράιαν Μέι και ο Ρότζερ Τέιλορ, δεν ήταν ποτέ απόλυτα ικανοποιημένοι με την αρχική ηχογράφηση, η οποία είχε γίνει βιαστικά μέσα σε λίγες ώρες με τη χρήση ηλεκτρονικών τυμπάνων για να προλάβει τις γιορτές.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η νέα αυτή εκδοχή διαθέτει ολοκαίνουργια φωνητικά συνοδείας, πραγματικά τύμπανα και πρόσθετα μέρη κιθάρας, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τον αυθεντικό ήχο και τις δυνατότητες της μπάντας. Φυσικά, η εμβληματική και μοναδική φωνή του Φρέντι Μέρκιουρι από την αρχική ηχογράφηση παραμένει ανέπαφη και ξεχωριστή.

Το ανανεωμένο τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο στις πλατφόρμες streaming και μπαίνει στη μάχη για τα φετινά χριστουγεννιάτικα charts, ενώ στις 18 Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει και σε συλλεκτικό βινύλιο 7 ιντσών από το επίσημο κατάστημα των Queen.

**FILE**Singer Freddie Mercury of the rock group Queen, performs at a concert in Sydney, Australia, in 1985. A Muslim leader has criticized plans to honor the late Queen frontman with a huge beach party this weekend in Tanzania. Mercury, who died of AIDS in 1991, violated Islam with his flamboyant lifestyle, said Azan Khalid of Zanzibar’s Association for Islamic Mobilization and Propagation. Mercury would have been 60 on Sept. 5, 2006. (AP Photo/Gill Allen)