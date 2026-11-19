«Thank God It’s Christmas…Again! » – Οι Queen ξαναζωντανεύουν το χριστουγεννιάτικο τραγούδι του 1984 με νέα εκδοχή
Στις 18 Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει και σε συλλεκτικό βινύλιο επτά ιντσών
Οι Queen αποφάσισαν να δώσουν νέα πνοή στο χριστουγεννιάτικο τραγούδι τους «Thank God It’s Christmas» του 1984, κυκλοφορώντας μια ανανεωμένη εκδοχή με τίτλο «Thank God It’s Christmas… Again!».
Τα εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος, ο Μπράιαν Μέι και ο Ρότζερ Τέιλορ, δεν ήταν ποτέ απόλυτα ικανοποιημένοι με την αρχική ηχογράφηση, η οποία είχε γίνει βιαστικά μέσα σε λίγες ώρες με τη χρήση ηλεκτρονικών τυμπάνων για να προλάβει τις γιορτές.
Η νέα αυτή εκδοχή διαθέτει ολοκαίνουργια φωνητικά συνοδείας, πραγματικά τύμπανα και πρόσθετα μέρη κιθάρας, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τον αυθεντικό ήχο και τις δυνατότητες της μπάντας. Φυσικά, η εμβληματική και μοναδική φωνή του Φρέντι Μέρκιουρι από την αρχική ηχογράφηση παραμένει ανέπαφη και ξεχωριστή.
Το ανανεωμένο τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο στις πλατφόρμες streaming και μπαίνει στη μάχη για τα φετινά χριστουγεννιάτικα charts, ενώ στις 18 Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει και σε συλλεκτικό βινύλιο 7 ιντσών από το επίσημο κατάστημα των Queen.