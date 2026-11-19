Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά περίπου 5 με 9 βαθμούς την Παρασκευή, πριν από τη σταδιακή πτώση του υδραργύρου το Σαββατοκύριακο

Με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνουν αρκετά υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή θα κυλήσει η Παρασκευή. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικά πιο αυξημένες νεφώσεις, ενώ λίγες τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά και σε τμήματα του ανατολικού Αιγαίου. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα διατηρήσει σε γενικές γραμμές τα ήπια χαρακτηριστικά του, ωστόσο η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση, με τον υδράργυρο να υποχωρεί την Κυριακή στους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

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Την Παρασκευή, παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στα δυτικά και πρόσκαιρα σε τμήματα του ανατολικού Αιγαίου, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο αυξημένες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, με σχηματισμό ομίχλης, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν πρόσκαιρα έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά περίπου 5 με 9 βαθμούς. Στα δυτικά θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 24 με 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

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Αττική

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο

Ο καιρός το Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Το Σάββατο, σεόλη τη χώρα θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, πρόσκαιρα πιο αυξημένες τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, με σχηματισμό ομίχλης, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

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Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν πρόσκαιρα έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Την Κυριακή, αρχικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Βαθμιαία, από τις μεσημβρινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, ενώ από το βράδυ στα δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ βαθμιαία από τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου.