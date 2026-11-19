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Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου και την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 400 ευρώ.Διάβασε το άρθρο
Ο νεαρός άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τη διάσωσή του μετά την πτώση του από τον Λευκό Πύργο στη ΘεσσαλονίκηΔιάβασε το άρθρο
Το σεισμογραφικό σκάφος πλέει ήδη προς το Νότιο Ιόνιο με ισχύ της ναυτικής αγγελίας έως τις 7 Ιανουαρίου 2027 για την έρευνα στα οικόπεδα «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου»Διάβασε το άρθρο
Η γυναίκα εμφανίστηκε αυτοβούλως σε αστυνομική υπηρεσία στο Ζεφύρι για να δηλώσει κλοπή του οχήματος, όμως οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της για την υπόθεσηΔιάβασε το άρθρο
«Κατέβηκε αυτός από το αυτοκίνητο, της όρμησε, την έβρισε και της έδωσε μια σφαλιάρα, ενώ εκείνη έπεφτε στα πόδια του και του έλεγε πως τον αγαπάει»Διάβασε το άρθρο