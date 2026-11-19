Την κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο Πύργου, το οποίο έχει μετατραπεί σε «προνοιακή μονάδα», καταγγέλλει ο Μιχάλης Γιαννάκος, κάνοντας λόγο για «κατάντια του κράτους κοινωνικής προστασίας». Στην παιδιατρική κλινική του ιδρύματος φιλοξενούνται, με εισαγγελική εντολή, έξι παιδιά, η φύλαξη των οποίων απαιτεί την απασχόληση έξι αστυνομικών σε 24ωρη βάση.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται το βρέφος που γεννήθηκε στο Νοσοκομείο Ρίου στις 5/1/2026, το οποίο φέρεται να αποτέλεσε αντικείμενο αγοραπωλησίας με αντάλλαγμα ένα παλιό αυτοκίνητο. Ο κ. Γιαννάκος ζητά να διερευνηθεί η τύχη και των υπόλοιπων παιδιών της συγκεκριμένης οικογένειας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ή αν έχουν επίσης πωληθεί.

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Τραγικές ιστορίες ανηλίκων

Στο νοσοκομείο φιλοξενείται εδώ και τρεις μήνες, επίσης με εισαγγελική εντολή, ένα 14χρονο κορίτσι, το οποίο είναι έγκυος και χρήστης ουσιών. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της γυναίκας που το μεγάλωσε, το κορίτσι αγοράστηκε από Ρομά κατά τη γέννησή του. Όπως αναφέρεται, η θετή μητέρα το φρόντιζε μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών, οπότε και σταμάτησε να το θέλει, με αποτέλεσμα το παιδί να οδηγηθεί στα ναρκωτικά και την παρανομία. Πλέον, το 14χρονο κορίτσι επιθυμεί να προχωρήσει σε έκτρωση, ενώ η γυναίκα που το αγόρασε δηλώνει ότι δεν το θέλει πλέον.

Στο ίδιο νοσοκομείο παραμένει, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ένα 15χρονο αγόρι με παραβατική συμπεριφορά, το οποίο είναι χρήστης ουσιών. Ο κ. Γιαννάκος επισημαίνει τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται το προσωπικό και η διοίκηση του νοσοκομείου, επικρίνοντας τους εισαγγελείς για την επιλογή των νοσοκομείων ως «εύκολη λύση» για τη φιλοξενία τέτοιων περιπτώσεων. Παράλληλα, θέτει το ερώτημα εάν το κράτος θα παρέμβει στους καταυλισμούς Ρομά για να προστατεύσει παιδιά που κινδυνεύουν.