«Κατέβηκε αυτός από το αυτοκίνητο, της όρμησε, την έβρισε και της έδωσε μια σφαλιάρα, ενώ εκείνη έπεφτε στα πόδια του και του έλεγε πως τον αγαπάει»

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