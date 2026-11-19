Ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε την πλήρη απαγόρευση και ολοκληρωτική καταστροφή των πυρηνικών όπλων, υπογραμμίζοντας ότι ένας τέτοιος πόλεμος δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί

Στην αρχαία ελληνική γραμματεία αναζήτησε τα επιχειρήματά του ο Σι Τζινπίνγκ, κατά τη σημερινή συνάντηση (Πέμπτη (19/11) στη Σενζέν με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως μεταδίδει το Xinhua, ο Κινέζος πρόεδρος υπογράμμισε πως η «Παγίδα του Θουκυδίδη» δεν αποτελεί μοιραία εξέλιξη, ενώ χαρακτήρισε το πυρηνικό οπλοστάσιο ως τη «Δαμόκλειο σπάθη» που απειλεί την ανθρωπότητα.

Ο Σι ανέπτυξε τέσσερις άξονες για την αρμονική συνύπαρξη των ισχυρών κρατών και τη διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι οι επιλογές των ηγετών καθορίζουν την πορεία των πραγμάτων. Κατά την εκτίμησή του, Κίνα, Ρωσία και ΗΠΑ οφείλουν να λειτουργούν ως φίλοι και εταίροι, αποφεύγοντας τις αντιπαραθέσεις και διατηρώντας την ειρηνική συνύπαρξη.

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Παράλληλα, ο Κινέζος ηγέτης υπενθύμισε τον ρόλο των τριών χωρών ως νικητριών δυνάμεων στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ζήτησε τη σταθερή υπεράσπιση της μεταπολεμικής τάξης, την τήρηση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και την προστασία των κεκτημένων από το 1945.

H «Παγίδα του Θουκυδίδη» και η «Δαμόκλειος σπάθη»

Η χρήση του όρου «Παγίδα του Θουκυδίδη» δεν είναι πρωτοφανής για τον Σι, καθώς είχε αναφερθεί σε αυτόν και τον Μάιο στο Πεκίνο, συνομιλώντας με τον κ. Τραμπ. Ο όρος, που διατυπώθηκε το 2015 από τον καθηγητή του Χάρβαρντ, Γκρέιαμ Άλισον, περιγράφει την ένταση μεταξύ μιας ανερχόμενης και μιας κυρίαρχης δύναμης, βασιζόμενος στην ανάλυση του Θουκυδίδη για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και τον φόβο που προκάλεσε η άνοδος της Αθήνας στη Σπάρτη. Από τις 16 περιπτώσεις που μελέτησε ο Άλισον, οι 12 κατέληξαν σε πολεμική σύρραξη. Στο σημερινό πλαίσιο, ο Κινέζος πρόεδρος επιχειρεί να καταδείξει ότι το Πεκίνο δεν επιδιώκει την ανατροπή των ΗΠΑ, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η φοβική αντίδραση της Ουάσιγκτον ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση.

Αντίστοιχα, η «Δαμόκλειος σπάθη» παραπέμπει στον μύθο που κατέγραψε ο Κικέρων για τον αυλικό Δαμοκλή, ο οποίος αντιλήφθηκε τον διαρκή κίνδυνο της εξουσίας όταν κάθισε στον θρόνο του Διονυσίου των Συρακουσών και είδε ένα σπαθί να κρέμεται πάνω από το κεφάλι του από μια τρίχα αλόγου. Ο όρος συμβολίζει έκτοτε μια διαρκή απειλή. Την ίδια παρομοίωση είχε χρησιμοποιήσει και ο Τζον Κένεντι στον ΟΗΕ το 1961, σημειώνοντας ότι η ανθρωπότητα ζει υπό το βάρος μιας πυρηνικής Δαμόκλειας σπάθης.