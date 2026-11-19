Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μεσσηνίας απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο προσχώρησής του στο ΠΑΣΟΚ, ενώ παράλληλα δήλωσε πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί από το αξίωμα

Σε μια εκτενή συνέντευξη στην εκπομπή «Μαινάδες» του Mega News 104.6 στις Αναστασία Γιάμαλη και την Τζίνα Μοσχολιού, ο ανεξάρτητος βουλευτής Μεσσηνίας, Αλέξης Χαρίτσης, αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις, στον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης και στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός εναλλακτικού προγραμματικού σχεδίου για τη χώρα.

Ξεκαθαρίζοντας από την πρώτη στιγμή τη στάση του απέναντι στα σενάρια που κυκλοφορούν, ο κ. Χαρίτσης απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο προσχώρησής του στο ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά τις πρόσφατες πολιτικές κινήσεις του κόμματος:

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«Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει τις επιλογές του, έχει τα στρατηγικά του διλήμματα, κάνει τις μεταγραφές του απ’ ότι βλέπουμε. Πήρε τη κυρία Κασιμάτη. Τι να με κάνει εμένα το ΠΑΣΟΚ;». Παράλληλα, τόνισε ότι ο ίδιος δεν προτίθεται να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, επισημαίνοντας πως η «μόδα» των παραιτήσεων δεν ενισχύει την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και των πολιτικών συνολικότερα.

Σχολιάζοντας την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, ο βουλευτής υπογράμμισε ότι ο δημόσιος διάλογος έχει υποβαθμιστεί, δίνοντας έμφαση σε μια επιφανειακή και προσωπική αντιπαράθεση αντί στην ουσία των πολιτικών προγραμμάτων.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια στην επικοινωνία, με έναν τρόπο που αφαιρεί ακριβώς την ουσία της πολιτικής της», προσθέτοντας πως μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης έχει εγκλωβιστεί σε αυτό το παιχνίδι, είτε εσκεμμένα είτε ακούσια.

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Αναφερόμενος στα κοινωνικά στρώματα και στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων σχετικά με τους «εντός» και «εκτός τειχών» πολίτες, ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στηρίζεται από ένα συγκεκριμένο κοινωνικό μπλοκ που έχει ευνοηθεί τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

Τόνισε, ωστόσο, ότι ο προοδευτικός χώρος οφείλει να ξεπεράσει τον κατακερματισμό του και να προτάξει ένα σαφές πολιτικό σχέδιο απέναντι στη Δεξιά και την Ακροδεξιά, βάζοντας στο επίκεντρο κρίσιμα ζητήματα όπως ο κόσμος της εργασίας, η στέγη και η προστασία από τους πλειστηριασμούς.

«Το πολιτικό σχέδιο είναι να ανατραπεί η Δεξιά. Είναι επικίνδυνη για την ελληνική κοινωνία και μια τρίτη θητεία αυτής της κυβέρνησης. Άρα το πολιτικό σχέδιο πρέπει να είναι αυτό. Πώς θα ανατρέψεις την κυβέρνηση της Δεξιάς και την άνοδο της Ακροδεξιάς», σημείωσε εμφατικά.

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Κληθείς να σχολιάσει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Χαρίτσης υπερασπίστηκε την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας τις συγκρίσεις με τη σημερινή κατάσταση και τονίζοντας ότι επί της θητείας τους υπήρχαν θεσμικές δικλείδες ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας, παρά τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το δεκαπέντε δεκαεννιά λοιπόν, σε συνθήκες μνημονίου, σε συνθήκες επιτροπείας και απώλειας μέρους εθνικής κυριαρχίας, δεν υπήρχε απώλεια της προστασίας της πρώτης κατοικίας».

Κλείνοντας, ο Αλέξης Χαρίτσης επανέλαβε ότι το πολιτικό του μέλλον παραμένει ευθυγραμμισμένο με την υπεράσπιση των αρχών της Αριστεράς, δηλώνοντας πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις προσπάθειες σύγκλισης και ανασυγκρότησης του προοδευτικού χώρου, χωρίς να παραλείψει να τονίσει ότι απαιτούνται ακόμα πολλά βήματα ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες για μια πραγματική πολιτική αλλαγή.