Η συνεργασία εστιάζει σε πεδία όπως η Ιατρική, η Οδοντιατρική, η Φαρμακολογία και οι Κλασικές Σπουδές, με τις δύο πλευρές να εξειδικεύουν ήδη τις πρώτες δράσεις

Μια νέα εποχή διεθνούς εξωστρέφειας και ακαδημαϊκής πρωτοπορίας εγκαινιάζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με την ηγεσία του να υπογράφει την Τρίτη (17/11) σε πανηγυρικό κλίμα στη Βοστώνη μια ιστορική συμφωνία-πλαίσιο (Master Agreement) με την αντίστοιχη ηγεσία του Πανεπιστημίου της Βοστώνης.

Πρόκειται για μια γέφυρα ακαδημαϊκής αριστείας που ανοίγει τον δρόμο για κοινά προγράμματα σπουδών, πρωτοποριακές ερευνητικές δράσεις και ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών. Η στρατηγική ΕΚΠΑ-Boston University συνδέει την ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα με ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως, θέτοντας τις βάσεις για την εκπαίδευση του μέλλοντος.

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Οι πρωταγωνιστές της συμφωνίας

Η επίσημη τελετή υπογραφής επισφράγισε τις προσπάθειες μηνών και πραγματοποιήθηκε παρουσία εξεχουσών προσωπικοτήτων και των δύο πλευρών.

Τη συμφωνία υπέγραψαν η Πρόεδρος του Boston University καθηγήτρια Melissa Gilliam, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (Provost) του αμερικανικού ιδρύματος Collin Duckett, καθώς και η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του ΕΚΠΑ καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου.

Η ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον κ. Σιάσο, πλαισιώθηκε από κορυφαία στελέχη των Σχολών Υγείας του ΕΚΠΑ, όπως η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Παγώνα Λάγιου, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Νικόλαος Αρκαδόπουλος και ο Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Τσιούφης, η Διευθύντρια του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ευθυμία Μπάσδρα, καθώς και η εκτελεστική διευθύντρια Δρ. Ελένη Βασιλοπούλου, αναδεικνύοντας τη βαρύτητα που δίνει το ελληνικό πανεπιστήμιο σε αυτή τη συνεργασία.

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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Πρόεδρος Melissa Gilliam εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις μοναδικές ευκαιρίες που αναδύονται πλέον για τους φοιτητές, τους ερευνητές και το διδακτικό προσωπικό και των δύο πλευρών. Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος έκανε λόγο για έναν θεμελιώδη στρατηγικό στόχο που επιτυγχάνεται, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Καθώς τα ιδρύματά μας επισημοποιούν αυτή την ιστορική συμμαχία στις εγκαταστάσεις σας, δεν υπογράφουμε απλώς μια συμφωνία-πλαίσιο· δημιουργούμε μια γέφυρα μεταξύ ιστορικών διαδρομών, κοινών αξιών και ενός κοινού οράματος για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι να καταστεί ένας εκ των κύριων ευρωπαίων εταίρων του Boston University, ενός εκ των κορυφαίων και πλέον αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων παγκοσμίως. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, ατενίζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση, έτοιμοι να αναπτύξουμε πρωτοποριακή έρευνα, κοινά ακαδημαϊκά προγράμματα και να επιφέρουμε έναν διαρκή αντίκτυπο σε παγκόσμια κλίμακα». Διαφήμιση

Από τις Κλασικές Σπουδές στην Ιατρική

Οι συνομιλίες των δύο πλευρών εστιάζουν ήδη σε συγκεκριμένα, δυναμικά επιστημονικά πεδία με τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο.

Η Ιατρική, η Οδοντιατρική, η Δημόσια Υγεία, η Φαρμακολογία, αλλά και οι Κλασικές Σπουδές και το Διεθνές Δίκαιο αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τις πρώτες κοινές ακαδημαϊκές δράσεις. Οι εκπρόσωποι των δύο ιδρυμάτων έχουν ήδη ξεκινήσει τις επαφές για να εξειδικεύσουν τις προτάσεις τους και να θέσουν σε εφαρμογή τα πρώτα κοινά προγράμματα σπουδών, συνδέοντας άμεσα την εκπαίδευση με την καινοτομία και την προσφορά στην κοινωνία.

Ιστορική διαδρομή 152 ετών

Η εντυπωσιακή αυτή σύμπραξη, ωστόσο, δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, αλλά την ευτυχή κατάληξη μιας ιστορίας που ξεκίνησε πριν από 152 χρόνια. Στα αρχεία του ΕΚΠΑ φυλάσσεται η ιστορική αλληλογραφία των ετών 1874–1875, όταν ο πρώτος Πρόεδρος του Boston University William F. Warren έστειλε επιστολή στον τότε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο Μακκά, προτείνοντας ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκών συγγραμμάτων.

Αυτό το ιστορικό νήμα ξετυλίχθηκε ξανά με την επίσκεψη της Προέδρου Melissa Gilliam στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2025 και ολοκληρώθηκε με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας στη Βοστώνη, εγκαινιάζοντας ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση στη διεθνή σκηνή.