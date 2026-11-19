Διαφορά 10,2 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σύμφωνα με τη νέα Δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του flash.gr. Παράλληλα, το 75% των ερωτηθέντων εκτιμά πως τα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ πλήττονται από παράνομα κυκλώματα που χειραγωγούν τη διαιτησία.

Πρόθεση ψήφου και πολιτική συγκυρία

Στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 23,7% (από 23,4%), Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 13,5% (από 13,4%), ΠΑΣΟΚ 11,3% (από 11,4%), ΚΚΕ 7,1%, Ελληνική Λύση 5,9% (από 5,8%), Πλεύση Ελευθερίας 4% (από 3,7%), Συμμαχία Ελλήνων 3,4% (από 3,2%), Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,2% (από 3,1%), Φωνή Λογικής 2,6% (από 2,2%), ΜέΡΑ25 2,5%, Νίκη 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,5% (από 1,8%) και Δημοκράτες 0,5% (από 0,7%). Το 4,8% επιλέγει άλλο κόμμα, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 14,3%.

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Όσον αφορά τις κυβερνητικές επιδόσεις, το 44% κρίνει θετικά τους χειρισμούς για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, ενώ το 30% τους αξιολογεί αρνητικά. Επιπλέον, το 68% δηλώνει πως θα ψηφίσει για πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές, έναντι 24% που επιθυμεί τη συνέχεια της διακυβέρνησης. Σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 74% θεωρεί την υποστήριξή του απίθανη. Για την παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στα πολιτικά πράγματα, το 59% την κρίνει αρνητικά.

Διαφθορά και εξωτερική πολιτική

Στο πεδίο της καταπολέμησης της διαφθοράς, το 16% εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία, το 7% την ΕΛ.ΑΣ., το 6% το ΠΑΣΟΚ, το 5% το ΚΚΕ και το 3% την Ελληνική Λύση. Το 39% δηλώνει πως δεν εμπιστεύεται κανένα κόμμα. Παράλληλα, το 74% θεωρεί πως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στη φοροδιαφυγή, με το 85% να θεωρεί πως τα αποκαλυφθέντα φαινόμενα είναι ευρέως διαδεδομένα.

Σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες, το 60% υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη επένδυση σε σύγχρονα οπλικά συστήματα. Τέλος, για τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, το 38% τη θεωρεί ορθή για τα εθνικά συμφέροντα, ενώ το 35% τη χαρακτηρίζει λανθασμένη.