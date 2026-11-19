Το στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης αναμένεται να είναι ξανά κατάμεστο για την αναμέτρηση της ενδέκατης αγωνιστικής της Stoiximan Super League την ερχόμενη Κυριακή

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση την Κυριακή (22/11, 19:00) απέναντι στον Ηρακλή, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Έχουν ήδη «φύγει» 29.000 εισιτήρια για την προσεχή αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης», το οποίο αναμένεται να είναι ξανά κατάμεστο!

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Πατήστε εδώ και θυμηθείτε τον τρόπο εξασφάλισης των εισιτηρίων που έχουν απομείνει για το παιχνίδι με τον Ηρακλή: