Μια κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία ταλαντώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων, έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε 10 μαθητές, στο δρόμο μεταξύ των χωριών Παπαγιάννη και Μαρίνας στη Φλώρινα.

Σύμφωνα με το neaflorina.gr, η κολώνα χτύπησε αρχικά το παρμπρίζ του λεωφορείου και στη συνέχεια διαπέρασε ένα πλαϊνό τζάμι, στη θέση του οποίου ευτυχώς δεν καθόταν κάποιος μαθητής.

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Από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, καθώς όλα τα παιδιά, αλλά και ο οδηγός και η συνοδός, είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα έφτασε άλλο λεωφορείο, το οποίο παρέλαβε τους μαθητές και τους μετέφερε στους προορισμούς τους.