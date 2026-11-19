Η Ελένη Βασάρα υποστήριξε πως από τη σημερινή δικάσιμο προέκυψε ότι οι πολυτραυματίες παρέμεναν αβοήθητοι έως τη 1 το μεσημέρι, χωρίς να έχει προσεγγίσει πυροσβεστικό όχημα

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με πρωταγωνιστές τον Νίκο Πλακιά και την Ελένη Βασάρα, γονείς θυμάτων του δυστυχήματος. Το τεταμένο κλίμα πυροδοτήθηκε από διαφωνίες σχετικά με τον σύλλογο συγγενών και τη στάση του απέναντι στα ασφαλιστικά μέτρα.

Η Ελένη Βασάρα υποστήριξε πως ορισμένοι στρέφονται κατά του συλλόγου επειδή «φοβούνται» τη δυναμική των οργανωμένων ομάδων. Εξέφρασε την απορία της για τη στάση του κ. Πλακιά και του κ. Βλάχου, υποστηρίζοντας πως δεν ενδιαφέρονται για τη διερεύνηση της εύφλεκτης ύλης.

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Η ίδια δήλωσε ότι αναμένει τα πορίσματα των ειδικών, ενώ υπογράμμισε πως από τη σημερινή δικάσιμο προέκυψε ότι οι πολυτραυματίες παρέμεναν αβοήθητοι έως τη 1 το μεσημέρι, χωρίς να έχει προσεγγίσει πυροσβεστικό όχημα, με τους επιβάτες να προχωρούν σε αλληλοδιάσωση.

Οι θέσεις του Νίκου Πλακιά

Από την πλευρά του, ο Νίκος Πλακιάς διευκρίνισε ότι η ένστασή του αφορούσε αποκλειστικά τη δημοσιοποίηση εικόνων με βιολογικό υλικό των θυμάτων, κάνοντας λόγο για «αποκτήνωση» της κοινωνίας. «Εγώ σαν οικογένεια, μαζί με τον αδερφό μου, θα κάνουμε τα πάντα να προφυλάξουμε τη μνήμη και την αξιοπρέπεια των παιδιών μου, το ξανατονίζω, των παιδιών μου και κανενός άλλου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πλακιάς χαρακτήρισε τη σημερινή δικάσιμο «ανούσια» και κατήγγειλε τη στάση συγκεκριμένου ατόμου που, όπως ανέφερε, ενώ είχε βραβευθεί για ανδρεία, δεν προσέφερε βοήθεια στους τραυματίες κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος. «Εγώ ντρέπομαι όταν παιδιά φωνάζαν για βοήθεια, ορισμένοι κοιτούσανε… Εκείνη την ώρα γινόταν ένας πόλεμος», δήλωσε, προσθέτοντας πως προτίθεται να γίνει πιο αυστηρός όσο η διαδικασία προχωρά στην εξέταση των μαρτύρων.