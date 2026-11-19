Ο 19χρονος ανέβαζε βίντεο στα social media - Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος

Οι Αρχές ταυτοποίησαν ένα 19χρονο οδηγό, ο οποίος κατέγραφε τον εαυτό του να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα άνω των 190 χλμ/ώρα μέσα στον αστικό ιστό της Αργυρούπολης και στη συνέχεια δημοσίευε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένη έρευνα της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., η οποία «σκανάρει» το διαδίκτυο για τον εντοπισμό επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών που αναρτώνται σε δημοφιλείς πλατφόρμες.

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Στο επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό, ο νεαρός οδηγός φαινόταν να κινείται επί της οδού Αργυρουπόλεως με ταχύτητες που ξεπερνούσαν ακόμη και τα 190 χιλιόμετρα την ώρα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους υπόλοιπους οδηγούς όσο και τους κατοίκους της περιοχής.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν άμεσα τα ψηφιακά ίχνη και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 19χρονο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ παράλληλα οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και την κατάσχεση του αυτοκινήτου του.