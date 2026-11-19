Την επιβεβαίωση έκανε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Τόμας Ρενιέ, ο οποίος ανέφερε ότι η σχετική έρευνα ξεκίνησε στις 26 Οκτωβρίου και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη

Την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 22 Οκτωβρίου και ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Την επιβεβαίωση έκανε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Τόμας Ρενιέ, ο οποίος ανέφερε ότι η σχετική έρευνα ξεκίνησε στις 26 Οκτωβρίου και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

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Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο διαρροής προσωπικών δεδομένων, ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά συμπεράσματα, καθώς η διερεύνηση συνεχίζεται, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των δεδομένων.

Αναφορικά με το γεγονός ότι η υπόθεση έγινε γνωστή μέσω δημοσιεύματος του Politico, ο ίδιος υποστήριξε ότι η Κομισιόν δεν επιχείρησε να αποκρύψει το περιστατικό, αλλά ακολουθεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πώς αποκαλύφθηκε η κυβερνοεπίθεση

Την επίθεση αποκάλυψε την Πέμπτη (19/11) το Politico, επικαλούμενο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούσε ότι είχε καταφέρει να περιορίσει το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης, ωστόσο η συνολική έκταση της ζημιάς δεν είχε ακόμη αποσαφηνιστεί.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το οποίο προκάλεσε αναστάτωση για περίπου δέκα ημέρες, τέθηκαν εκτός λειτουργίας αρκετά πληροφοριακά συστήματα της Επιτροπής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν εφαρμογές που σχετίζονται με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τη μισθοδοσία, την καταγραφή του χρόνου εργασίας, καθώς και την επιστροφή εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

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«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση σε μια κυβερνοεπίθεση που εντοπίστηκε», δήλωσε ο Τόμας Ρενιέ στο Politico. Όπως πρόσθεσε, στο στόχαστρο βρέθηκαν συγκεκριμένα συστήματα και, σύμφωνα με την πάγια πρακτική της Επιτροπής, έχουν ενημερωθεί οι ενδιαφερόμενοι.

Έκτακτη συνεδρίαση για τη διαχείριση της κρίσης

Σύμφωνα με το Politico, η Κομισιόν συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του ανώτατου εσωτερικού οργάνου διαχείρισης κρίσεων, προκειμένου να εξεταστούν τα περιστατικά κυβερνοασφάλειας και οι ενέργειες αντιμετώπισής τους.

Παράλληλα, η επίτροπος αρμόδια για θέματα τεχνολογίας Χένα Βίρκουνεν ενημέρωσε την Τετάρτη τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής για την υπόθεση.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν την έκταση της επίθεσης, τα συστήματα που επηρεάστηκαν και το ενδεχόμενο έκθεσης προσωπικών δεδομένων.