Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η τραυματίας φέρει κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Υγεία μετά τη σταθεροποίηση της εικόνας της

Στο νοσοκομείο «Υγεία» νοσηλεύεται η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, Απόστολου Βακάκη, μετά από παράσυρση που υπέστη από αυτοκίνητο το μεσημέρι της Πέμπτης 19/11. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:00, ενώ η ίδια πραγματοποιούσε τζόκινγκ στην περιοχή της Βούλας.

Η διακομιδή και η κατάσταση της υγείας της

Το τροχαίο έλαβε χώρα στη διασταύρωση της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου και της οδού Καλύμνου. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο και μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ. Η Χριστίνα Βακάκη, η οποία φέρει πολλαπλά τραύματα, μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, παρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Στο ίδρυμα μετέβη και ο πατέρας της.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η τραυματίας παρουσίαζε κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διατηρώντας ωστόσο καλό επίπεδο συνείδησης. Αφού σταθεροποιήθηκε η κλινική της εικόνα, αιτήθηκε τη μεταφορά της στο «Υγεία», όπου και νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου. Ο Απόστολος Βακάκης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το ιατρικό προσωπικό και τη διοίκηση του Ασκληπιείου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το ατύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις Αρχές.