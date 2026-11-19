Νεκρή εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της στην περιοχή του Θησείου 61χρονη γυναίκα, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 63χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατό της. Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Για έναν γάμο σε τέλμα και μία κατάσταση που την είχε κλείσει στον εαυτό της, έκανε λόγο η αδελφή της 61χρονης

Σοκ προκαλεί η δολοφονία μιας 61χρονης γυναίκας στο Θησείο, η οποία βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) μέσα στο σπίτι της.

Για τον θάνατό της συνελήφθη ο 63χρονος σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να την ξυλοκόπησε άγρια και στη συνέχεια να ειδοποίησε ο ίδιος την Αστυνομία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο συνταξιούχος ασφαλιστής αυτοκινήτων κατηγορείται για τον πνιγμό της συζύγου του, συνταξιούχου υπαλλήλου του ΟΤΕ, με τα ίδια του τα χέρια.

Η αδερφή της άτυχης γυναίκας έκανε λόγο για έναν γάμο που είχε φτάσει σε τέλμα και μία γενικευμένη κατάσταση που την είχε κλείσει στον εαυτό της.

Σε δηλώσεις της στο MEGA, η γυναίκα υποστήριξε ότι η αδελφή της είχε προμηνύσει πως ενδεχομένως να συνέβαινε κάτι δυσάρεστο: «Μέναμε κοντά, είχαμε γεννηθεί στο Θησείο. Είχε παντρευτεί από πολύ μικρή, ήταν πολλά χρόνια με τον σύζυγό της.

Το 2017 που είχε γίνει μία κλοπή, την είχε επηρεάσει πολύ ψυχολογικά, είχε πάθει κατάθλιψη, είχε κλειστεί στο σπίτι, είχε χάσει πολλά κιλά. Πέρυσι χάσαμε και τη μητέρα μας και όλα μαζί…», είπε αρχικά.

«Δεν ήταν ευτυχισμένη, έπαιρνε χάπια»

«Η αδελφή μου φοβόταν μήπως την αφήσει ο άντρας της.», τόνισε η αδερφή της 61χρονης. Και συνέχισε: «Μάς έπαιρνε τηλέφωνο και μάς τα έλεγε, τον αγαπούσε πάρα πολύ. Ενδείξεις ότι συνέβαινε κάτι βίαιο δεν είχαμε. Ευτυχισμένη όμως δεν θα την έλεγα. Μετά από αυτό που τής είχε συμβεί δεν μπορώ να πω πως ήταν ευτυχισμένη.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Είχε έρθει ένας ψυχίατρος και της είχε δώσει χάπια, αλλά δεν ξέρω αν τα έπαιρνε. Εγώ είχα πει μήπως πήγαινε σε κάποια κλινική να νοσηλευτεί, αλλά εκείνη δεν ήθελε. Επιθετική δεν ήταν. Μπορεί να είχε της φοβίες της αλλά δεν ήταν έτσι.

Ήταν και οι δυο τους κλεισμένοι. Είχαμε επαφές αλλά δεν μιλούσαμε πολύ, ήταν οι δυο τους. Σε τέτοιο σημείο όμως δεν θα έπρεπε να έχει φτάσει κανείς. Δεν μπορώ να το πιστέψω».

Η διάρρηξη το 2017 – Τι λένε γείτονες

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στους ανθρώπους που γνώριζαν το ζευγάρι. Γείτονες δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί εντάσεις ή περιστατικά βίας μεταξύ τους.

«Αυτός την αγαπούσε πολύ. Εκείνη ήταν άρρωστη. Ήταν καλή γυναίκα και αρρώστησε. Και ήταν μέσα στο σπίτι σαν φυλακισμένη. Ο άντρας της ήταν πολύ φίλος μου. Τον ρωτούσα τι κάνει η γυναίκα και μου έλεγε καλά», λέει γειτόνισσα.

Όπως αναφέρουν οι γείτονες, η ίδια είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολίες μετά τη διάρρηξη του σπιτιού τους το 2017, όταν άγνωστοι αφαίρεσαν δύο χρηματοκιβώτια με κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Το περιστατικό φέρεται να της προκάλεσε μεγάλο σοκ, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία της, κλείστηκε στο σπίτι και άρχισε να παρακολουθείται από ψυχίατρο. Πέρυσι, μάλιστα, έχασε και τη μητέρα της, γεγονός που, σύμφωνα με μαρτυρίες, επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάστασή της.