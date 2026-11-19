Περισσότερα από 170 μοναδικά αντικείμενα εξαιρετικής ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας παρουσιάζονται στο κοινό έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027

Μια από τις σπουδαιότερες διεθνείς πολιτιστικές συνεργασίες των τελευταίων ετών κάνει πρεμιέρα στο Μουσείο Ακρόπολης. Η μεγάλη έκθεση «Αρχαία Αρμενία», που φιλοξενείται από τις 20 Νοεμβρίου 2026 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027, φέρνει στην Αθήνα περισσότερους από 170 μοναδικούς θησαυρούς από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας, αναδεικνύοντας τους μακραίωνους ιστορικούς και πνευματικούς δεσμούς.

Στους πρόποδες του ιερού βράχου της Ακρόπολης, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, η Αρμενία συναντά την Ελλάδα. Η νέα διεθνής έκθεση «Αρχαία Αρμενία», αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Ιστορίας της Αρμενίας, άνοιξε τις πύλες της, προσφέροντας στο κοινό ένα ταξίδι χιλιετιών σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς πολιτισμούς της Ανατολής και της Μεσογείου.

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Όπως επισημαίνει ο Διευθυντής του Μουσείου Ιστορίας της Αρμενίας, Dr. Davit Poghosyan, η φιλοξενία της έκθεσης στη σκιά της Ακρόπολης εμπερικλείει βαθύ συμβολισμό, αντικατοπτρίζοντας τις διαχρονικές πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η υλοποίηση του εγχειρήματος επισφραγίστηκε τον Φεβρουάριο του 2026 με την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο μουσείων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αρμενίας, Vahagn Khachaturyan, και με την καθοριστική συμβολή του Γενικού Διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης, Καθηγητή Νικολάου Χρ. Σταμπολίδη, καθώς και των Υπουργείων Πολιτισμού των δύο κρατών.

Ένας θησαυρός 170+ αντικειμένων

Η έκθεση περιλαμβάνει πάνω από 170 μοναδικά αντικείμενα εξαιρετικής ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας, τα οποία συνδυάζονται αρμονικά με επιλεγμένα εκθέματα από το Μουσείο της Ακρόπολης. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά:

Εργαλεία από την Εποχή του Λίθου και το χρυσό κύπελλο της Εποχής του Χαλκού.

Το βασιλικό κράνος της Urartu και το Ελληνιστικό ρυτό σε σχήμα άρκτου.

Νομίσματα του Τιγράνη του Μεγάλου, του ισχυρού Ελληνιστικού βασιλιά της Μείζονος Αρμενίας.

Σπάνια μεσαιωνικά αρχιτεκτονικά μέλη από τις εκκλησίες της Dvin.

Ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα εκδηλώσεων

Η έκθεση πλαισιώνεται από ένα πολυποίκιλο πολιτιστικό πρόγραμμα που φέρνει το κοινό πιο κοντά στην αρμενική παράδοση και τέχνη:

Εβδομαδιαίες Παρουσιάσεις: Ξεναγήσεις από αρχαιολόγους του Μουσείου, κάθε εβδομάδα.

Ξεναγήσεις από αρχαιολόγους του Μουσείου, κάθε εβδομάδα. Παραδοσιακοί χοροί: Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, η αρμενική χορευτική ομάδα «Ναϊρί» παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς στο ισόγειο του Μουσείου.

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, η αρμενική χορευτική ομάδα «Ναϊρί» παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς στο ισόγειο του Μουσείου. Εορταστικά κάλαντα: Τον Δεκέμβριο (15, 16 και 17/12/2026), μαθητές από αρμενικά σχολεία της Αθήνας θα ψάλουν κάλαντα στους χώρους του Μουσείου.

Τον Δεκέμβριο (15, 16 και 17/12/2026), μαθητές από αρμενικά σχολεία της Αθήνας θα ψάλουν κάλαντα στους χώρους του Μουσείου. Μουσικά Απογεύματα: Την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027 , ο διακεκριμένος 18χρονος Έλληνοαρμένιος πιανίστας Δανιήλ Κολανιάν θα δώσει ρεσιτάλ πιάνου με έργα Beethoven, Liszt και Khachaturian. Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2027 , πέντε νέοι ταλαντούχοι σολίστ της κιθάρας, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Ιάκωβου Κολανιάν , θα ερμηνεύσουν έργα κλασικού και παραδοσιακού ρεπερτορίου.



Σημείωση: Για τις μουσικές εκδηλώσεις θα απαιτηθεί ηλεκτρονική κράτηση θέσης λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά προγράμματα είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου Ακρόπολης (theacropolismuseum.gr).