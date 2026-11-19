Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει ήδη αρχίσει να προσεγγίζει συλλόγους για ποδοσφαιριστές, ενώ στο πλάνο της περιλαμβάνεται και η περίπτωση για δανεισμό παικτών

Ο Ιανουάριος αναμένεται να είναι ένας ιδιαίτερα απαιτητικός μήνας για τον Άρη, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» έχουν αρκετά ανοιχτά μέτωπα που καλούνται να διαχειριστούν, με τον μεταγραφικό σχεδιασμό να βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητές τους.

Και για αυτό ήδη υπάρχει αρκετή δουλειά από τώρα, ώστε οι Θεσσαλονικείς να μην βρεθούν σε μία κατάσταση που θα… κυνηγούν τις ημερομηνίες.

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Οι ανάγκες που δεν καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου παραμένουν στο προσκήνιο και στον Άρη θέλουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις με την έναρξη του 2027.

Μάλιστα, η σχετική προεργασία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, με τις επαφές να περνούν πλέον σε πιο ουσιαστικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει ήδη αρχίσει να προσεγγίζει συλλόγους για ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στη λίστα της και έχουν απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα τους ανθρώπους του συλλόγου.

Στόχος είναι οι επιλογές που θα γίνουν να μπορούν να προσφέρουν άμεσα, με παίκτες που έχουν αγωνιστικό ρυθμό και συμμετοχές στα πόδια τους κατά τη φετινή σεζόν, ώστε να μη χρειαστούν μεγάλο διάστημα προσαρμογής.

Παράλληλα, στο πλάνο των «κιτρινόμαυρων» αναμένεται να βρίσκεται και η περίπτωση των δανεικών ποδοσφαιριστών.

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Ο Άρης εξετάζει ήδη τη συγκεκριμένη αγορά, αναζητώντας ευκαιρίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ρόστερ χωρίς να απαιτηθούν απαραίτητα μεγάλες οικονομικές δεσμεύσεις. Πρόκειται για μία επιπλέον παράμετρο που ενδέχεται να παίξει τον δικό της ρόλο στις τελικές επιλογές. Μάλιστα 1-2 από τις πρώτες προτάσεις της ομάδας αφορούν και δανεισμό ποδοσφαιριστή.

Όσον αφορά τις θέσεις στις οποίες έχει εντοπιστεί η μεγαλύτερη ανάγκη ενίσχυσης, η προσοχή στρέφεται κυρίως στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού, αριστερού μπακ και εξτρέμ.

Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες του Άρη ενόψει Ιανουαρίου, με τη διοίκηση και το αγωνιστικό τμήμα να θέλουν να κινηθούν έγκαιρα, προκειμένου οι νέες προσθήκες να ενσωματωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην ομάδα.